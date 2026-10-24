चीन में बड़े बदलाव: जिनपिंग की पार्टी ने छह प्रांतों में अहम नियुक्तियां की, समझिए इसकी अहमियत

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने शनिवार को छह प्रांतों में अहम नियुक्तियां कीं. यह कदम बीजिंग में 26 से 29 अक्टूबर तक होने वाली एक बंद कमरे की बैठक (प्लेनम) से दो दिन पहले उठाया गया है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय पार्टी प्रमुखों का पद बेहद शक्तिशाली और सर्वोच्च होता है. चीन की "पार्टी-स्टेट" व्यवस्था में सरकार से ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी को माना जाता है, इसलिए किसी भी प्रांत में प्रांतीय प्रमुख (सचिव) की हैसियत वहां के सरकारी गवर्नर से भी ऊंची होती है.

चीन में क्या बदलाव हुए

स्टेट काउंसिल के उप महासचिव वांग झिजुन को दक्षिणी प्रांत हुनान में कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया है. उन्होंने शेन शियाओमिंग की जगह ली है. वांग 'सेंट्रल कमिटी' के पूर्ण सदस्य हैं. यह पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है. पार्टी के प्रचार विभाग में उप मंत्री और स्टेट काउंसिल सूचना कार्यालय के निदेशक, मो गाओयी को दक्षिण-पश्चिमी प्रांत युन्नान में पार्टी सचिव बनाया गया है. उन्होंने वांग निंग की जगह ली है. हुनान के उप पार्टी सचिव और प्रांत के उत्तर-पूर्वी शहर युएयांग के पार्टी प्रमुख, ज़ी वेइजियांग को प्रांतीय सरकार के पार्टी समूह का सचिव नियुक्त किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि वे गवर्नर माओ वेइमिंग की जगह लेंगे. फ़ुज़ियान की डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी और प्रांतीय राजधानी फ़ूझोउ की पार्टी प्रमुख, गुओ निंगनिंग को प्रांतीय सरकार के पार्टी समूह का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि वह गवर्नर बनने वाली हैं. लिन ताओ को फ़ुज़ियान का डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि किन हैक्सियांग ने फ़ूझोउ के पार्टी प्रमुख के रूप में गुओ की जगह ली है. मध्य हुबेई प्रांत के पूर्व डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी, ज़ुगे युजी को उत्तर-पश्चिमी प्रांत किंघई का डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी और वहां की प्रांतीय सरकार के पार्टी समूह का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि वह गवर्नर बनने वाले हैं. दक्षिणी जियांग्शी के डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी और वहां के राजनीतिक एवं कानूनी मामलों के आयोग के प्रमुख, चेन योंगकी को प्रांतीय सरकार के पार्टी समूह का सेक्रेटरी बनाया गया है. इससे संकेत मिलता है कि वह पूर्व गवर्नर ये जियानचुन की जगह लेंगे, जिनके खिलाफ अगस्त में जांच शुरू की गई थी. झाओ चेनक्सिन को उत्तरी प्रांत हेबेई का डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी और प्रांतीय सरकार के पार्टी समूह का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि वह गवर्नर वांग झेंगपु की जगह लेंगे. प्रांतीय विधानसभाओं को गवर्नर की इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप से चुनना (मंजूर करना) होता है, लेकिन पार्टी के फैसले के बाद यह आमतौर पर केवल एक प्रक्रियात्मक कदम होता है.

ये पद क्यों महत्वपूर्ण

प्रांतीय गवर्नर प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक या सरकारी अधिकारी होता है, लेकिन वह प्रांतीय प्रमुख (पार्टी सचिव) के अधीन काम करता है.

आमतौर पर गवर्नर को प्रांतीय पार्टी कमेटी का 'उप-सचिव' बनाया जाता है.

प्रांत में नीतियों को लागू करने, बड़े विकास कार्यों को मंजूरी देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अंतिम निर्णय प्रांतीय पार्टी सचिव का ही होता है.

लगभग सभी प्रांतीय प्रमुख अनिवार्य रूप से सीसीपी की केंद्रीय समिति के पूर्ण सदस्य होते हैं, जो देश की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था है.

बीजिंग, शंघाई, तियानजिन, चोंगकिंग जैसे प्रमुख महानगरों (जिन्हें प्रांत का दर्जा प्राप्त है) और ग्वांगडोंग व शिनजियांग जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों के पार्टी सचिव सीधे तौर पर पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य होते हैं.

यह दर्जा उन्हें देश के सबसे ताकतवर 24-25 नेताओं की लीग में शामिल करता है.

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