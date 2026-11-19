पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने पुलिस मुठभेड़ों का बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि राज्य को उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसा बनाया जा सकता है और जिन्हें यह पसंद नहीं हैं, वे बांग्लादेश जा सकते हैं. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि जिसमें हिम्मत हो, वह हमें रोक कर दिखाए. घोष ने घोषणा कि ऐसी मुठभेड़ें जारी रहेंगी क्योंकि पुलिस की यह कार्रवाई ‘अपराध के दलदल से समाज को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम' है.

उन्होंने से कहा कि एक समय था जब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदलने की कोशिशें की गई थीं. हम बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसा बना देंगे. जिसमें हिम्मत हो, वह हमें रोक कर दिखाए. जिन्हें बंगाल में रहने से दिक्कत है, वे यहां से चले जाएं. उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों को ‘बिना वीजा' के बांग्लादेश जाने में मदद करेंगे.

राज्य के पंचायत मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद के छह महीनों में कथित पुलिस मुठभेड़ की पांच घटनाओं को लेकर बहस तेज हो गई है. विपक्ष ने इन घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं और तर्क दिया है कि कानून के खिलाफ बल प्रयोग करने से न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा कम हो सकता है. इस पर घोष ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो और भी बहुत कुछ होगा. सिर्फ मुठभेड़ की ही बात क्यों करें? क्या बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? समाज और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है. कानून और पुलिस हालात को सुधारने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ें तो दुनिया भर में और देश के कई राज्यों में होती हैं. मंत्री ने कहा कि जिनमें कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती, वे ऐसे तरीके नहीं अपनाते. इसके बजाय, वे अपराधियों के साथ समझौता कर लेते हैं. हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी. घोष ​​ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए महिलाओं की सुरक्षा का भी जिक्र किया.

उन्होंने बीरभूम मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा कि जो कोई भी हिंदू माताओं और बहनों को बुरी नीयत से घूरता है, उसका हश्र भी वैसा ही होगा जैसा बीरभूम में हुआ था. इसके लिए 500 मुठभेड़ें भी कम पड़ेंगी. पिछले 50 सालों से, ग्रामीण बंगाल में अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाएं बाजारों और अन्य जगहों पर डर के साये में रही हैं.

उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसा शासन मॉडल को अपनाने की संभावना को लेकर पश्चिम बंगाल की आलोचना पर घोष ने कहा कि बंगाल के उत्तर प्रदेश बनने में क्या बुराई है? जिन्हें इससे दिक्कत है, वे बांग्लादेश जा सकते हैं। मैं उन्हें बिना वीज़ा के भेज दूंगा. मैं दरवाजे खोल रहा हूं. जिसे भी बंगाल में रहने में परेशानी है, उसे चले जाना चाहिए.