'ग्रेज़ एनाटॉमी' से परे: दुनिया भर के 6 बेहतरीन मेडिकल ड्रामा, जिन्हें जरूर देखना चाहिए. मेडिकल ड्रामा हमेशा से ही दर्शकों के पसंदीदा रहे हैं, क्योंकि इनमें अस्पताल की इमरजेंसी, भावनात्मक कहानियाँ, उलझे हुए रिश्ते और चुनौतीपूर्ण मेडिकल केस का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है. हालांकि 'ग्रेज़ एनाटॉमी' इस जॉनर का एक बेहद लोकप्रिय नाम बना हुआ है, लेकिन भारत और दुनिया भर के कई अन्य शोज़ ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा है. रोमांचक अमेरिकी ड्रामा से लेकर दिल को छू लेने वाली कोरियन सीरीज़ और भारतीय मेडिकल कहानियों तक, यहां 6 ऐसे मेडिकल ड्रामा दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

1. हार्ट बीट सीजन 1-3 (हिंदी और तमिल)

आरके मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की पृष्ठभूमि पर आधारित 'हार्ट बीट सीज़न 3' उन डॉक्टरों की कहानी है जो मुश्किल मेडिकल केस, कार्यस्थल की चुनौतियों और जटिल निजी रिश्तों से जूझते हैं. अस्पताल में नए डॉक्टरों के आने और पुराने किरदारों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी होने के साथ, यह सीज़न मेडिकल ड्रामा और भावनात्मक मोड़ का एक और नया डोज़ लेकर आया है. 'हार्ट बीट सीज़न 3' के सभी एपिसोड अभी जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर कई भाषाओं में देखें.

2. द पिट (अमेरिका)

अगर आपको अस्पताल की गहरी और गंभीर कहानियां पसंद हैं, तो 'द पिट' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए. पिट्सबर्ग के एक इमरजेंसी विभाग पर आधारित यह सीरीज़ उन डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कहानी दिखाती है जो गंभीर मरीजों, कठिन फैसलों और स्वास्थ्य सेवा के फ्रंटलाइन पर काम करने के दबाव का सामना करते हैं. अस्पताल के जीवन का इसका वास्तविक चित्रण इसे एक बेहद आकर्षक मेडिकल ड्रामा बनाता है. इमरजेंसी मेडिसिन की इस हाई-प्रेशर दुनिया की झलक पाने के लिए जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर 'द पिट' देखें.

3. हॉस्पिटल प्लेलिस्ट(दक्षिण कोरिया)

दोस्ती, संगीत, रोमांस और अस्पताल की कहानियों को मिलाते हुए, 'हॉस्पिटल प्लेलिस्ट' पांच ऐसे डॉक्टरों की कहानी है जो मेडिकल स्कूल के दिनों से दोस्त हैं. जहां एक तरफ वे चुनौतीपूर्ण केस और अस्पताल के व्यस्त शेड्यूल को संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी ज़िंदगी और गहरी दोस्ती इस सीरीज को बेहद दिलकश और मनोरंजक बनाती है. दोस्ती, संगीत और चिकित्सा की इस प्यारी कहानी का अनुभव करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 'हॉस्पिटल प्लेलिस्ट' स्ट्रीम करें.

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4. ग्रेज़ एनाटॉमी (अमेरिका)

टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय मेडिकल ड्रामा में से एक, 'ग्रेज़ एनाटॉमी' ग्रे स्लोन मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के जीवन पर आधारित है. जटिल सर्जरी और मेडिकल इमरजेंसी से लेकर रिश्तों, प्रतिद्वंद्विता और भावनात्मक पलों तक, यह सीरीज पेशेवर और निजी जीवन की कहानियों का एक शानदार मिश्रण पेश करती है. डॉक्टरों के भावनात्मक जीवन, रिश्तों और मेडिकल चुनौतियों को करीब से जानने के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) पर 'ग्रेज़ एनाटॉमी' देखें.

5. दिल मिल गए (हिंदी)

भारत के सबसे पसंदीदा मेडिकल ड्रामा में से एक, 'दिल मिल गए' संजीवनी अस्पताल के युवा मेडिकल इंटर्न्स के एक समूह की कहानी है, जो अस्पताल की कठिन ड्यूटी, दोस्ती, प्रतिद्वंद्विता और उलझी हुई प्रेम कहानियों से गुजरते हैं. करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट अभिनीत यह शो मेडिकल ड्रामा के साथ रोमांस और युवाओं के रिश्तों को खूबसूरती से जोड़ता है, जो इसे इस जॉनर के प्रशंसकों के लिए एक यादगार शो बनाता है. संजीवनी अस्पताल के रोमांस, दोस्ती और ड्रामा को फिर से जीने के लिए टाटा प्ले बिंज (Tata Play Binge) पर 'दिल मिल गए' के सभी एपिसोड देखें.

6. द गुड डॉक्टर (अमेरिका)

द गुड डॉक्टर' डॉ. शॉन मर्फी की कहानी है, जो ऑटिज़्म और सावंत सिंड्रोम से पीड़ित एक युवा सर्जन हैं और एक प्रतिष्ठित अस्पताल से जुड़ते हैं. जब वे चुनौतीपूर्ण मेडिकल केस, कार्यस्थल के रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते हैं, तो यह सीरीज सहानुभूति, समझ और दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है. डॉ. शॉन मर्फी के इस प्रेरणादायक सफर को देखने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 'द गुड डॉक्टर' देखें.

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