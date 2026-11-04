Bigg Boss 20: लवप्रीत को अब घरवालों से होने लगी नफरत, स्काउट ने माही-काजी की दोस्ती पर उठाए सवाल

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर में रिश्तों की तस्वीर लगातार बदल रही है. कभी दोस्ती पर भरोसा जताने वाले घरवाले अब एक-दूसरे के व्यवहार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. इसी बीच लवप्रीत गिल (Lovepreet Kaur Gill) ने कनिका मान (Kanika Mann) के सामने अपने दिल की बात खुलकर रखी, तो स्काउट ने माही विज (Mahhi vij), काजी तौकीर (Qazi Touqeer), उदिति और अरिश्फा खान की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए. वहीं, कनिका के साथ बातचीत में स्काउट ने उनके बदले हुए व्यवहार की तारीफ भी की. घर में हुई इन बातचीत से साफ है कि अब कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को पहले से ज्यादा करीब से समझने और परखने लगे हैं.

लवप्रीत ने बताया घर में किन लोगों से नहीं है नफरत

बिग बॉस 20 के घर में कनिका मान और लवप्रीत के बीच हुई बातचीत में रिश्तों को लेकर दिलचस्प खुलासा हुआ. बातचीत के दौरान लवप्रीत ने कहा कि अब उन्हें घर में सभी लोगों से नफरत होने लगी है. उनकी यह बात सुनकर कनिका ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वह भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं. इस पर लवप्रीत ने साफ किया कि कनिका उस लिस्ट में नहीं हैं. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि कनिका हमेशा अपने मन की बात खुलकर कहती हैं. लवप्रीत ने स्काउट, आम्रपाली और गुल्लू का नाम भी उन लोगों में लिया, जिनसे उन्हें नफरत नहीं है. लवप्रीत की बात सुनकर कनिका खुश नजर आईं. उन्होंने लवप्रीत की तारीफ करते हुए कहा, “तुम अब ज्यादा क्लियर होती जा रही हो.”

स्काउट ने माही, काजी और अरिश्फा की दोस्ती को बताया ‘फेक'

घर में दोस्ती और गुटबाजी को लेकर स्काउट भी अपनी राय रखते नजर आए. उन्होंने लवप्रीत से कहा कि माही विज, काजी, उदिति और अरिश्फा खान को अक्सर एक साथ बैठे देखा जाता है. स्काउट ने लवप्रीत से इस बात पर ध्यान देने को कहा कि ये चारों हमेशा एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं. लवप्रीत ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि इन लोगों के बीच एक चीज लगातार बनी रहती है, वह है उनका साथ बैठना.

इसके बाद स्काउट ने उनकी दोस्ती पर सवाल उठाते हुए इसे 'फेक टुकड़ी' जैसा बताया. उन्होंने माही के साथ हुई अपनी पुरानी बातचीत का जिक्र किया. स्काउट के मुताबिक, माही ने उनसे कहा था कि उदिति और अरिश्फा उनकी दोस्त नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर वे उनका साथ भी नहीं देंगी. स्काउट ने यह भी कहा कि उदिति को भी पता है कि वक्त आने पर अरिश्फा उन्हें छोड़ सकती हैं. इस बातचीत के जरिए स्काउट ने घर में दिखाई देने वाली दोस्ती और अंदरूनी रिश्तों के बीच अंतर पर सवाल उठाए.

कनिका मान को लेकर स्काउट की बदली राय

स्काउट और कनिका मान के बीच भी एक दिलचस्प बातचीत हुई. स्काउट ने कनिका से पूछा कि शो में आने के बाद उनके व्यवहार में कितना बदलाव आया है. कनिका ने उनसे पूछा कि आखिर वह किस बदलाव की बात कर रहे हैं. इस पर स्काउट ने बताया कि शुरुआत में कनिका उन्हें ऐसी लगती थीं, जो काफी रूखी, घमंडी और लोगों से दूरी बनाकर रखने वाली हैं. उन्हें लगता था कि कनिका से आसानी से बात करना मुश्किल है.

लेकिन अब स्काउट की राय बदल गई है. उन्होंने कहा कि कनिका का व्यवहार पहले से अलग नजर आता है और अब वह उन्हें बहन जैसा एहसास देती हैं. स्काउट की बात पर कनिका ने भी सहमति जताई. उन्होंने माना कि शुरुआत में वह लोगों से दूरी बनाकर रखती हैं और जल्दी किसी के करीब नहीं आतीं. इस बातचीत में दोनों ने एक-दूसरे के व्यवहार को समझने की कोशिश की. स्काउट ने कनिका के बदले हुए अंदाज की तारीफ की, जबकि कनिका ने अपने शुरुआती व्यवहार की वजह भी बताई.

बिग बॉस 20 में लवप्रीत का अपने पसंदीदा लोगों को लेकर खुलकर बोलना, स्काउट का दोस्ती पर सवाल उठाना और कनिका के प्रति उनकी बदली राय, तीनों ही घर के बदलते माहौल को दिखाते हैं. अब देखना होगा कि घर में दोस्ती और भरोसे को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में कंटेस्टेंट्स के रिश्तों पर क्या असर डालते हैं.