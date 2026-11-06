जियोहॉटस्टार पर सत्ता और साजिश का दिखेगा खेल, ढाई चाल सीरीज का टीजर रिलीज

जियो हॉटस्टार पर नवंबर में नई सीरीज और फिल्में दस्तक देने वाली हैं. इसी बीच 27 नवंबर को रिलीज होने को तैयार एक नई सीरीज के टीजर से पर्दा उठा दिया है, जिसमें क्या छात्रों को राजनीति की दुनिया में उतरना चाहिए या अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? एक सवाल से शुरू होने वाली कहानी दिखाई गई है. इसमें महत्वाकांक्षाओं, दोस्ती और सत्ता के संघर्ष से भरे एक रोमांचक ड्रामा दिखाया जाएगा, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिली है. जहां कैंपस की प्रतिद्वंद्विता गहरी है, वफादारी की परीक्षा होती है और हर कदम के अपने परिणाम होते हैं.

27 नवंबर को आने वाली ढाई चाल का टीजर

जियो हॉटस्टार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ढाई चाल सीरीज का टीजर रिलीज किया गया है, जिसकी शुरुआत कॉलेज के कैंपस से होती है. जहां चुनाव लड़ने के लिए स्पीच बोलते हुए गगन अरोड़ा नजर आते हैं. इसके बाद मामला गहराता नजर आता है जहां सत्ता, साजिश और रणनीति का जिक्र होते हुए दिखता है. ‘ढाई चाल' 27 नवम्बर को केवल जिओहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

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ढाई चाल के बारे में

इस सीरीज में गगन अरोड़ा, आदिल खान, अंकित सिवाच, राजेश कुमार, पारितोष सैंड, अंजलि तारतारी और ऋषिका लोर्के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. सीरीज के क्रिएटर रितेश शाह हैं, जबकि इसका निर्देशन सतीश कुमकुमनाथ नायर और नव निर्माण सिंह ने किया है. वहीं, फोकस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले भूषण सूरी, रितेश शाह और पार्थ सूरी ने इसका निर्माण किया है. टीजर महत्वाकांक्षाओं, बदलते रिश्तों और सत्ता की खींचतान से भरी एक दिलचस्प कहानी की झलक पेश करता है, जहां हर चाल के अपने नतीजे हैं.

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