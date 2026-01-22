सिनेमा पर भारी पड़ा क्रिकेट, विराट, स्मृति, जेमिमा की आंधी में उड़े अजय, इमरान और एनबीके

ओटीटी पर क्रिकेट सिनेमा से बाजी मार ले गया हैे. आप सोच रहे होंगे कैसे तो लीजिए हम आपको बताते हैं कि 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस के हाथ रही बाजी. कैसे स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और विराट कोहली की आंधी में कैसे अजय देवगन, इमरान हाशमी और एनबीके उड़ गए. आप सोचते होंगे कि इतने सारे ओटीटी प्लैटफॉर्म हैं तो पता कैसे चलता होगा कि ओवर ऑल ओटीटी पर किस कंटेंट की धूम रही और किसे सबसे ज्यादा देखा गया. ऑरमैक्स मीडिया ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि ओटीटी की दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया कंटेंट कौनसा रहा.

ओटीटी पर सिनेमा पर बारी पड़ा क्रिकेट

अगर ओवर ऑल टॉप 10 की बात करें तो नंबर-1 पर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज रही. इसे जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखा गया. उस प्लेटफॉर्म पर तो देखा ही गया. ये ओवर ऑल लिस्ट में भी टॉपर है. वहीं दूसरे नंबर पर भी क्रिकेट से जुड़ा कंटेंट ही था. हॉटस्टार पर दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज थी वुमेंस प्रीमियर लीग. ये ओटीटी का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंटेंट रहा. इन दो पोजीशन के बाद बारी आई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की.

यह भी पढ़ें: प्राइम वीडियो की हिंदी क्राइम थ्रिलर ‘दलदल' का ट्रेलर रिलीज, मुंह में चिकन डालकर कत्ल करने वाले किलर को पकड़ेंगी भूमि

अजय देवगन की फिल्म नंबर तीन पर

लिस्ट में आगे बात करें तो तीसरे नंबर पर अजय देवगन अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के साथ मौजूद थे. अगर एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखें और क्रिकेट की दो कैटेगरी छोड़ दें ये फिल्म नंबर-1 मानी जा सकती है. इसके बाद चौथे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है. अब पांचवें नंबर पर आती है नागिन. एकता कपूर के शो नागिन-7 को भी जिया हॉटस्टार पर खूब देखा गया.

Ormax StreamView: Top 10 most-watched properties on OTT in India, for the week of Jan 12-18, 2026, based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched a property for at least 30 mins in the week of tracking. pic.twitter.com/pn5DHS4S8H — Ormax Media (@OrmaxMedia) January 20, 2026

इमरान हाशमी को मिला कौन सा नंबर

छठे नंबर पर लाफ्टर शेफ, सातवें नंबर पर स्प्लिट्सविला, आठवें नंबर पर इमरान हाशमी की तस्करी, नौवे नंबर पर अनुपमा और दसवें नंबर पर एनबीके की अखंडा 2 आती है. इस हिसाब से देखा जाए तो डेली सोप के मामले में अनुपमा पिछड़ती नजर आ रही हैं. नागिग-7 तो तारक मेहता से टक्कर ले रहा है. फिल्म के मामले में अजय देवगन ने बाजी मारी.

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स के इस शो में किसी को दिख रही 'सैयारा' तो किसी को 'तेरे इश्क में', IMDb पर 8.2 रेटिंग, दिल में उतर जाएगी ये लव स्टोरी