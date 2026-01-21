प्राइम वीडियो की हिंदी क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ का ट्रेलर रिलीज, मुंह में चिकन डालकर कत्ल करने वाले किलर को पकड़ेंगी भूमि

प्राइम वीडियो ने नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘दलदल' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका किरदार भूमि सतिश पेडनेकर निभा रही हैं. वह एक खतरनाक जांच पर निकलती हैं, जहां उन्हें एक बेरहम सीरियल किलर को पकड़ना है. विश धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब 'भेंडी बाजार' पर आधारित, 'दलदल' को अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है. एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की यह सीरीज सुरेश त्रिवेनी ने बनाई है और इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सग्गी ने लिखा है, जिसके डायलॉग सुरेश त्रिवेनी और हुसैन हैदरी ने लिखे हैं. भूमि सतिश पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'बॉर्डर 2' बनेगी 2026 की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म! लकी साबित होगा नंबर 3, जानें क्या है कनेक्शन?

दलदल ट्रेलर डीसीपी रीटा फरेरा की खौफनाक दुनिया में एक दमदार और तेज रफ्तार सफर दिखाता है, जिसे भूमि सतिश पेडनेकर ने बेहद सशक्त अंदाज में निभाया है. ट्रेलर में एक के बाद एक क्रूर और सोच-समझकर किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो एक कातिल की विकृत सोच को दिखाते हैं. जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती जाती है, रीटा इस अंधेरी और डरावनी जांच में और गहराई तक फंसा हुआ पाती है, जो उसे खत्म करने की धमकी देती है.

'दलदल' में डीसीपी रीटा फरेरा की भूमिका निभा रहीं भूमि पेडनेकर ने कहा, 'रीटा का किरदार निभाना मेरे करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है. वह एक ऐसी महिला है, जिसे महत्वाकांक्षा ने बनाया है, संदेह ने घेरा है और अतीत का बोझ आज भी उसे दबाए हुए है. रीटा की दुनिया में कदम रखना चुनौतीपूर्ण भी था और बेहद संतोष देने वाला भी, क्योंकि उसका सफर उन जटिलताओं को दर्शाता है, जिनका सामना हम सभी अपने भीतर के डर और कमजोरियों से जूझते समय करते हैं. टॉयलेट: एक प्रेम कथा की बड़ी सफलता के बाद विक्रम के साथ दोबारा काम करना घर लौटने जैसा लगा.