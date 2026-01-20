नेटफ्लिक्स के इस शो में किसी को दिख रही 'सैयारा' तो किसी को 'तेरे इश्क में', IMDb पर 8.2 रेटिंग, दिल में उतर जाएगी ये लव स्टोरी

कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड? (Can This Love Be Translated?) वेब सीरीज आपने देखी क्या? इन दिनों के-ड्रामा प्रेमियों के बीच यही सवाल चल रहा है. साउथ कोरिया की ये रोमांटिक कॉनेडी नेटप्लिक्स पर 16 जनवरी को रिलीज हो चुकी है. दुनियाभर में ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर नंबर तीन पर ट्रेंड भी कर रही है. भारत में भी नेटफ्लिक्स टॉप 10 में यह वेब सीरीज तीसरे नंबर पर है. इस तरह अपनी रिलीज के तीन दिन के अंदर ही इसने दुनियाभर में तहलका मचाकर रख दिया है. आइए जानते हैं इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है खास और कौन हैं आपके पसंदीदा कोरियन एक्टर...

इस कोरियन वेब सीरीज की कहानी कई भाषाओं के जानकार शख्स (इंटरप्रेटर) और एक टॉप एक्ट्रेस के संबंधों की कहानी है. हालांकि जब प्रेम होता है तो उसके साथ कई चीजें भी जिंदगी में होती हैं और फिर कई लोगों को यह बात समझ भी नहीं आती है कि इस एहसास को क्या नाम दें. बस इस शो की कहानी भी ऐसी ही है. सीधी-सादी दिल में उतरने वाली.

इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को पॉपुलर जोड़ी हॉन्ग सिस्टर्स ने लिखा है. इसका डायरेक्शन यू यंग-यून का है. कहानी हल्की-फुल्की भी है और इमोशनल भी, जो दर्शकों को बांधे रखती है. इस वेब सीरीज का निर्देशन यू यंग युन ने किया है. इसमें किम सिओन हो, गो यून-जंग, सोता फुकुशी, ली यी-डैम, चोई वू-संग.

कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड? को नेटफ्लिक्स कई भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी लाया है. जिस वजह से दर्शकों को कनेक्ट बनाने में आसानी हो रही है. आईएमडीबी पर 8.2 की दमदार रेटिंग मिली है. इसके 12 एपिसोड हैं. यही नहीं, खास बात ये है कि हिंदी दर्शकों को इस कहानी में ‘सैयारा' और ‘तेरे इश्क में' जैसी इमोशनल और साइलेंट लव स्टोरी की झलक महसूस हो रही है. इस वजह से इसकी लोकप्रियता में और भी चार-चांद लग रहे हैं.