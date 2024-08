12वीं फेल एक्टर की सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगी बच्चों के लापता होने की कहानी

12वीं फेल और फिर आई हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर विक्रांत मैसी की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और इसका नाम सेक्टर 36 है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित, सेक्टर 36 झुग्गी बस्ती से कई बच्चों के लापता होने की कहानी है. जिसकी जांच एक पुलिस अफसर करता है और जो सच उसके सामने आता है, वो चौंकाने वाला होता है. दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियो द्वारा निर्मित क्राइम थ्रिलर सेक्टर 36, 13 सितंबर को रिलीज हो रही है.

नेटफ्लिक्स फिल्म सेक्टर 36 आदित्य निंबालकर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है. विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल की भूमिकाओं से अलग, सेक्टर 36 में सत्ता, अपराध और सामाजिक असमानता के विषयों की पड़ताल की गई है. यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी की एक चालाक सीरियल किलर से भिड़ंत की कहानी है.

विक्रांत मैसी की सेक्टर 36 के बारे में मैडॉक फिल्म्स के निर्माता दिनेश विजन ने कहा, 'हम नेटफ्लिक्स के साथ फिर से काम करने और सेक्टर 36 जैसी कहानी पर काम करने के लिए उत्साहित हैं, जो बेहद संवेदनशील फिल्म है. हमारे लिए, यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना जरूरी था. यह फिल्म कई परतों वाली है, जो इंसानी दिमाग में गहराई तक उतरती है. विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल ने बेहतरीन अभिनय किया है.'

Unexplained disappearances, a deadly chase, and the dark truth.



