पिछले हफ्ते ओटीटी पर छाईं ये 5 सुपरहिट फिल्में, क्या आपने मिस तो नहीं कर दी?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब नई और पुरानी दोनों तरह की फिल्मों का मज़ा घर बैठे लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब थिएटर जाने की बजाय अपने मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर ही बेहतरीन कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त और कहीं भी एंटरटेनमेंट का मज़ा लिया जा सकता है. 4 से 10 अगस्त के बीच कई नई रिलीज़ और पॉपुलर फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीतते हुए व्यूअरशिप में शानदार प्रदर्शन किया और टॉप 5 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई. आइए जानते हैं, इस हफ्ते किस-किस फिल्म ने बनाई सबसे ज्यादा चर्चा और किसने दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा.

1. हाउसफुल 5-6.5 मिलियन व्यूज

अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन स्टारर ये कॉमेडी फिल्म हंसी-ठिठोली और एंटरटेनमेंट से भरपूर है. अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म ने पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा व्यूज बटोरकर पहला स्थान हासिल किया.

2. परांथु पो – तमिल सिनेमा का तड़का

शिवा, ग्रेस एंटोनी और मास्टर मितुल की इस तमिल फिल्म में दमदार एक्टिंग देखने को मिली. जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म ने अपने कंटेंट और कहानी से दर्शकों को खूब प्रभावित किया.

3. 3 बीएचके – सपनों का घर और मुश्किलें

अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई इस तमिल फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो थ्री बीएचके घर खरीदने के सपने में आने वाली परेशानियों से जूझता है. 1.7 मिलियन व्यूजके साथ इसने तीसरा स्थान हासिल किया.

4. सरजमीं – ड्रामा और इमोशन का मेल

काजोल, पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान स्टारर ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. इमोशन और ड्रामा से भरी इस कहानी ने 1.4 मिलियन व्यूज के साथ चौथा स्थान हासिल किया.

5. थम्मुडु – भाई-बहन का प्यार

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस साउथ फिल्म में भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है. दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और 1.2 मिलियन व्यूज दिलाए.