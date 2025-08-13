August 2025 OTT Top Series: 26 दिन से ओटीटी पर छाई हुई है ये वेब सीरीज, जानें इस हफ्ते की टॉप 5 वेब सीरीज

August 2025 OTT Top Series: अगस्त के पहले हफ्ते में कुछ वेब सीरीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जमकर धमाल मचाया और ऑडियंस के दिल में अपनी खास जगह बना ली. हर हफ्ते नई वेब सीरीज और शो रिलीज होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसा कर पाते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखना चाहें. जुलाई और अगस्त में कई शानदार कंटेंट आए, जिनमें से कुछ ने व्यूअरशिप के मामले में रिकॉर्ड बना डाले. 4 से 10 अगस्त के बीच जो टॉप 5 सीरीज सबसे ज्यादा देखी गईं, उनकी लिस्ट आ चुकी है और इसमें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का शो भी शामिल है. आइए जानते हैं, किसने मारी बाजी और कौन रहा नंबर 1 पर.

1. स्पेशल ऑप्स 2

पहले सीजन से ही हिट रहने वाली स्पेशल ऑप्स का दूसरा सीजन भी लोगों के बीच सुपरहिट साबित हो रहा है. केके मेनन, ताहिर राज भसीन और करण टैकर की दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को बांधे रखा है. 3 मिलियन व्यूज के साथ ये जियोहॉटस्टार की सीरीज नंबर 1 पर है .

2. मंडाला मर्डर्स

वाणी कपूर ने ओटीटी पर अपने करियर की शुरुआत मंडाला मर्डर्स से की है, और उनके इस थ्रिलर-फुल सस्पेंस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये सीरीज 2.7 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है.

Top 5 most-watched original series in India, for the week of Aug 4-10, 2025, estimated based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched at least one episode. pic.twitter.com/rrzMWBVCzF — Ormax Media (@OrmaxMedia) August 11, 2025

3. वेडनेसडे सीजन 2

सुपरनैचुरल और मिस्ट्री से भरपूर वेडनेसडे का दूसरा सीजन भी दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गया है. इस बार इसे दो पार्ट में रिलीज किया जा रहा है, और पहला पार्ट 6 अगस्त को आया जिसमें 4 एपिसोड हैं. नेटफ्लिक्स की ये हिट सीरीज 2.5 मिलियन व्यूज के साथ तीसरे नंबर पर है .

4. सलाहकार

नवीन कस्तूरिया और मौनी रॉय की सलाहकार एक स्पाई थ्रिलर है जिसने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया है. मौनी रॉय के काम की खूब तारीफ हो रही है. जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज ने 2.4 मिलियन व्यूज के साथ चौथा स्थान हासिल किया है.

5. द ग्रेट इंडियन कपिल शो

हंसी से भरपूर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद किया जा रहा है. कपिल शर्मा और उनकी टीम ने फिर से साबित किया है कि उनका कॉमेडी टाइमिंग किसी से कम नहीं.1.9 मिलियन व्यूज के साथ ये शो टॉप 5 में पांचवें नंबर पर है