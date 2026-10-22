यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त! पीलीभीत में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है. पीलीभीत के विधानसभा क्षेत्र 127 की वोटर लिस्ट में कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर को ऑनलाइन सर्च करने पर दूसरे वोटर की डिटेल्स शो होने की शिकायत सामने आई थी. मामले की जांच में भी इस तरह की त्रुटियां मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 21 अक्टूबर को मामले का संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत से जांच कराई. जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित होता पाया गया.

मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और VRC ऑपरेटर को तत्काल मतदाता सूची से जुड़े कार्यों से हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई करने को कहा गया है.

सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मामले में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तय करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही, पीलीभीत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की इस बिंदु पर जांच कर दो दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

सभी जिलों में होगी जांच...

पीलीभीत में सामने आई गड़बड़ी के बाद अब पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में EPIC नंबर और संबंधित वोटर के डिटेल्स का मिलान कराने को कहा गया है. अधिकारियों को दो दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी.

निर्वाचन विभाग के इन निर्देशों का मकसद वोटर लिस्ट में दर्ज डिटेल्स की शुद्धता सुनिश्चित करना और सामने आई गलतियों को दूर करना है.

यह भी पढ़ें | UP SIR: CM योगी, अखिलेश और मायावती के जिले में कितने वोट घटे?

यह भी पढ़ें | UP SIR: कहीं लाखों नाम कटे, कहीं रिकॉर्ड बढ़ोतरी… कानपुर में बंपर छंटनी, प्रयागराज में 3.29 लाख नए वोटर जुड़े