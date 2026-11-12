'लेडी स्नेक कैचर' बनीं मुरादाबाद की शाजिया, विशाल अजगर को हाथ में लपेट किया रेस्क्यू; VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवती की बहादुरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. शहर की मंडी समिति के पास स्थित घनी आबादी वाले इलाके में देर रात एक विशालकाय रॉक पाइथन यानी अजगर दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई. अजगर को देखकर स्थानीय लोग घरों में दुबक गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

लड़की ने अकेले पहुंंचकर किया अजगर को रेस्क्यू

इसी दौरान शाजिया परवीन ने साहस दिखाते हुए अजगर को पकड़ने की जिम्मेदारी संभाली. रेस्क्यू के दौरान अजगर ने उनके हाथ को अपने शरीर से कसकर लपेट लिया, लेकिन इसके बावजूद शाजिया ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ के साथ उसे काबू में कर लिया.

घटना का वीडियो हो रहा वायरल

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाजिया विशालकाय अजगर को संभालती और रेस्क्यू करती नजर आ रही हैं. उनकी इस बहादुरी की स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

हालांकि, घटना के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके में इतना बड़ा अजगर पहुंचने के बावजूद वन विभाग की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची. लोगों ने वन विभाग से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

शाजिया परवीन की बहादुरी ने एक खतरे को टाल दिया और पूरे इलाके में उनकी साहसिक पहल की चर्चा हो रही है.