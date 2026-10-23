पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 25 अक्टूबर को जारी होगी? वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम

- पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 25 अक्टूबर को जारी हो सकती है
- पीएम मोदी 25 अक्टूबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे.
- वाराणसी से पीएम मोदी किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं.
PM Kisan 24th Instalment Date Latest Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. किसानों को 2000 रुपये की 24वीं किस्त दुर्गा पूजा में जारी होने की उम्मीद थी. लेकिन सरकार ने किस्त जारी करने की घोषणा नहीं की. अब माना जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त को जारी कर सकती है. हालांकि यह भी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 25 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं.
दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हमेशा से किसी आयोजन में जारी किया जाता है. ऐसे में पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरा कर रहे हैं तो इस दिन किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की जा सकती है.
-
-
NDTV World Summit 2026: Zerodha बंद हो जाए तो क्या करेंगे? निखिल कामत ने बताया ₹10 लाख वाला बिजनेस प्लान
-
परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा
-
NDTV World Summit में पीएम मोदी ने गिनाईं एशियाड की उपलब्धियां, 'सेपकटकरॉ' का भी किया जिक्र
-
PM Modi in NDTV World Summit : बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका? PM मोदी ने बताया
-
PM Modi Speech: Rahul Gandhi पर PM मोदी क्या-क्या बोले? | NDTV World Summit 2026
-
फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी
-
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...!
-
'मत्स्य न्याय' के उदाहरण से पीएम मोदी ने UN पर क्या कुछ कह दिया?
-
तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश
-
PM Modi Speech: Covid-19 का जिक्र कर PM मोदी ने बताई भारत की ताकत! कही ये बातें | NDTV India
25 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं. जहां भारतीय वायु सेना के गंगा एयर शो को देखने पहुंचेंगे. इस दौरान पीएम विशाल जन सभा को संबोधित करेंगे. क्योंकि पीएम किसान निधि की किस्त हमेशा से किसी इवेंट के दौरान ही जारी की जाती है, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं.
हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मंत्रालय से जब तक इसकी तारीख और नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तब तक इसे कंफर्म नहीं माना जा सकता है.
किसानों को दिवाली से पहले 2000 रुपये की किस्त
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. इसके तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त जारी की जाती है. जून महीने में किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई थी. ऐसे में अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी 24वीं किस्त जारी करने की उम्मीद की जा रही है.
सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपये
सरकार किसानों को 2000 रुपये की किस्त DBT के जरिए सीधे अकाउंट में भेजती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित eKYC पूरी नहीं कराई है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. इसके अलावा, योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाता और आधार लिंक होने के साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव होना भी जरूरी है.
इसके अलावा भू सत्यापन यानी खतौनी का भू सत्यापन पोर्टल पर अपलोड करने भी जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर योजना की राशि अटक सकती है.
यह भी पढ़ें | भारत का सबसे अमीर गांव, बैंकों को करोड़ों का लोन देने की हैसियत रखते हैं यहां के किसान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं