बिग बॉस 19 में कौन है सबसे पॉपुलर? नाम जानकर फैंस को लगेगा झटका, फिनाले से पहले हुई उठा पटक

सलमान खान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 इस समय दर्शकों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट कर रहा है, तान्या से लेकर फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना जैसे सेलिब्रिटी शो में छाए हुए हैं. दर्शकों को उनकी नोक झोंक और घर का माहौल भी खूब एंटरटेनिंग लग रहा है. ऐसे में हर हफ्ते सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट आती है, इस हफ्ते नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक कौन से कंटेस्टेंट है आइए हम आपको बताते हैं.

बिग बॉस में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पांच सेलिब्रिटीज

बिग बॉस 19 के 12वें हफ्ते में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पांच कंटेस्टेंट की लिस्ट एक्स पर शेयर की गई है, इसमें नंबर-1 पर मास्टरशेफ विनर और टीवी स्टार गौरव खन्ना हैं. दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ड्रामा करने वाली और सबसे ज्यादा डांट सुनने वाली फरहाना भट्ट हैं, तीसरे नंबर पर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे हैं. तो वहीं, चौथे नंबर पर टीवी की क्यूट सी स्टार आशनूर कौर और पांचवें नंबर पर ड्रामा क्वीन तान्या मित्तल हैं, जिन्हें शो में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इन कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

इस हफ्ते होगा फैमिली वीक

बिग बॉस के फाइनल में तीन वीक का समय बचा है, इससे पहले कंटेस्टेंट फैमिली वीक का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते फैमिली वीक हो सकता है, जो 3 दिन तक चलेगा. इसमें मेकर्स ढेर सारा ट्विस्ट और ड्रामा लाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, फैमिली मेंबर को किसी को एलिमिनेट करने का या सेव करने का पावर दिया जा सकता है. कहा जा रहा है कि शाहबाज को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन शहनाज गिल आ सकती हैं, तो वहीं मालती के सपोर्ट में उनके भाई दीपक चाहर आएंगे. फरहाना खान की मां, अशनूर के भाई रोहन मेहरा और कुनिका के घर से उनका बेटा आ सकता हैं. वहीं, अयान, प्रणीत और तान्या के घर से उनके भाई, अमाल मलिक के घर से उनके पिता डब्बू मलिक और गौरव खन्ना के घर से उनकी पत्नी आकांक्षा फैमिली वीक में आ सकती हैं.