छलका मालती चाहर का दर्द, स्कूल में हुईं छेड़छाड़ का शिकार, पापा ने लंबे नहीं करने दिए बाल, दर्दभरा था बचपन

बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर घर में हलचल मचा देने वाली मालती चाहर (क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन) अब शो खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मालती ने अपने बचपन के एक्सपीरियंस शेयर किए. मालती की बातों ने इंटरनेट यूजर्स का दिल छू लिया. लोगों को जानने का मौका मिला कि मालती बचपन में किस ट्रॉमा से गुजरी हैं और जिंदगी में क्या क्या चैलेंज देखे.

पैरेंट्स की लड़ाई देखते-देखते हुईं बड़ी

मालती ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बताया, “मेरे मम्मी-पापा के बीच हमेशा तनाव और झगड़े रहते थे. बड़े होने के नाते मुझे और भाई-बहनों को ये सब देखना पड़ता था. मेरा भाई दीपक उस वक्त क्रिकेट की ट्रेनिंग में बिजी रहता था, इसलिए वो इस माहौल से कुछ हद तक दूर रह पाता था, लेकिन मुझे हर चीज का सामना करना पड़ता था.”

12वीं तक पापा ने बड़े नहीं करने दिए बाल

मालती ने अपने पिता के साथ हुए अनबन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “जब मैंने पापा से कहा कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट फील्ड में करियर बनाना चाहती हूं, तो उन्होंने पूरी तरह इंकार कर दिया. उनका सपना था कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं. उन्होंने मुझे 11वीं क्लास तक छोटे बाल रखने को मजबूर किया और मेरी हर आजादी छीन ली. 12वीं तक उन्होंने मेरा पूरी तरह बायकॉट कर दिया था.”

बचपन में किया छेड़छाड़ का सामना

मालती ने सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, “पापा उस समय सूरतगढ़ में पोस्टेड थे जो एक छोटा शहर है. वहां मेरे साथ कई बार छेड़छाड़ होती थी. लेकिन मैं मम्मी-पापा से शिकायत नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे डर था कि वे और सख्ती करेंगे. सातवीं क्लास के बाद मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आईं. पापा की नीयत कभी खराब नहीं थी लेकिन उनकी सोच के कारण मैं वो कुछ भी नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी.”

झगड़े के बाद दोनों तरफ से मिलती थी मार

मालती ने कहा, “जब मम्मी-पापा लड़ते थे, तो हम बच्चे कहां जाते? कई बार मम्मी पापा से झगड़ने के बाद मुझे पीटती थीं, तो कभी पापा भी ऐसा ही करते थे. उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि इसका हमारे मन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है. आज पिछले 13 साल से वे अलग-अलग रह रहे हैं.”