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कौन हैं साक्षी झा ? बिहार की टीचर, 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में खुद को 'मैन-हेटर' कह कर बनीं सुर्खियां

'इंडियाज गॉट लेटेंट' का एक एपिसोड वायरल हो गया है. जब साक्षी झा को अपना स्किट पेश करने के लिए मंच पर बुलाया गया, तो उन्होंने गर्व से खुद को 'पुरुष-विरोधी' (man-hater) बताया. बाद में उन्होंने खुद को 'फेमिनिस्ट' भी बताया.

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कौन हैं साक्षी झा ? बिहार की टीचर, 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में खुद को 'मैन-हेटर' कह कर बनीं सुर्खियां
कौन हैं साक्षी झा ?
नई दिल्ली:

'इंडियाज गॉट लेटेंट' का एक एपिसोड वायरल हो गया है. जब साक्षी झा को अपना स्किट पेश करने के लिए मंच पर बुलाया गया, तो उन्होंने गर्व से खुद को 'पुरुष-विरोधी' (man-hater) बताया. बाद में उन्होंने खुद को 'फेमिनिस्ट' भी बताया. रघु राम ने उनसे अनुरोध किया कि वे खुद को फेमिनिस्ट न कहें क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब पुरुषों से नफरत करना नहीं है.जब से YouTube और Netflix पर तीसरा एपिसोड आया है, साक्षी झा को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. फेमिनिस्ट उनसे "शर्मिंदा" हैं और कई पुरुष उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. बिहार की रहने वाली यह शिक्षिका अब मीम्स और बातचीत का विषय बन गई हैं.

समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया कि नया एपिसोड आने के बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और अलीबाग चले गए. उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें समझ आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है क्योंकि वे एक के बाद एक विवादों में फंसते जा रहे हैं. वीडियो में उन्होंने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की कंटेस्टेंट साक्षी झा का बचाव भी किया. "'मैन हेटर' साक्षी झा पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मेरी 'पुरुषों' से एक गुजारिश है, प्लीज उनके प्रति दयालु रहें." उन्होंने कहा कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आते हैं और कुछ भी कह देते हैं. उन्होंने कहा, "उस स्टेज पर होना आसान नहीं है." कॉमेडियन ने आगे कहा कि उन्हें बुरा लगा कि साक्षी झा को इतनी नफरत मिल रही है. उन्होंने अपने फैन्स से गुजारिश की कि वे अपनी आलोचना को दायरे में रखें और उन्हें इतना ट्रोल न करें कि बात असंवेदनशील हो जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें मजाक से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वे अच्छे मजाक के तौर पर किए जाएं. उन्होंने कहा, "लेकिन याद रखें, वहां भी एक इंसान है."

उन्होंने आगे कहा कि यह सभी के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजने का सबसे अच्छा मौका है. उन्होंने अपने फैन्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "इससे उन्हें पता चलेगा कि 'पुरुष' भी बहुत अच्छे लोग होते हैं."कॉमेडियन ने आगे कहा कि अगर साक्षी झा न होतीं, तो 'लेटेंट' का लेटेस्ट एपिसोड इतना सफल नहीं होता. उन्होंने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए कहा, "आपको उनकी तारीफ करनी ही होगी. अपनी एक स्टोरी में उन्होंने साक्षी झा को टैग किया और लिखा, "'पुरुषों' की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार."

'मैन हेटर' साक्षी झा ने 'लेटेंट' पर क्या कहा?

साक्षी झा ने गर्व से खुद को 'मैन हेटर' (पुरुषों से नफरत करने वाली) कहा और "मर्द" शब्द का जिक्र होने पर मुंह बनाते हुए "छी" (ew) कहा. उन्होंने माना कि वह अपने पिता से नफरत करती हैं और उन्हें अपनी ये भावनाएं बता भी चुकी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने दादा और भाई से भी नफरत करती हैं. जब विशाल ददलानी ने पति को पीटने की उनकी फैंटेसी के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा, "मुझे पति को शराब पीकर मारना है." इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "मैं तो Gen Z हूं, तो कुछ तो अलग होना चाहिए न." 

उनके मुताबिक, 'अच्छा आदमी' वह है जो अपनी पत्नी की हर बात आंख बंद करके मानता है (जोरू का गुलाम).  पुरुषों के प्रति अपनी नफरत जाहिर करने की वजह से साक्षी झा वायरल हो गईं और इंटरनेट ने उन्हें फेमिनिज्म का मतलब समझाने का मौका नहीं छोड़ा. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में उनके परफॉर्मेंस के लिए सभी जजों से जीरो मिलना ही उनके एक्ट का सही नतीजा था.

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कौन हैं साक्षी क्षा 

साक्षी झा बिहार की शिक्षक और एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India's Got Latent Season 2) में अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में हैं. शो के मंच पर उन्होंने खुद को 'मैन हेटर' (पुरुषों से नफरत करने वाली) बताया और अपने होने वाले पति को शराब पीकर बेल्ट से मारने जैसी बातें कहीं.

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