'जितना हो सके खुद को पवित्र और शुद्ध रखा' रामायणम में सीता का किरदार निभाने पर बोलीं साई पल्लवी

''रामायणम': पार्ट 1 का प्रमोशन शनिवार को नई दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' इवेंट के साथ शुरू हुआ. इस इवेंट में फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ-साथ सिनेमा और आध्यात्मिकता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए. इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी ने साई पल्लवी की खूब तारीफ की, जिन्होंने फिल्म में सीता का रोल निभाने के बारे में भी बात की.

'रामायण' में सीता का रोल निभाने पर साई पल्लवी

जब साई से पूछा गया कि 'रामायणम' में सीता का रोल निभाना कैसा था, तो उन्होंने कहा, "एक्टर के लिए ऐसे रोल मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी देवी का रोल निभाना आसान नहीं है. इसके लिए एक ऐसी टीम की जरूरत होती है जो इसे सबसे अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दे." उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैंने सीता मां का रोल निभाने का फैसला किया. मुझे यह रोल निभाने का सौभाग्य मिला. यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप कोशिश करें या जिसे आप लिखकर कहें कि मैं इसे ऐसे निभाना चाहती हूं. मैं बैठकर ध्यान करती थी और कहती थी, सीता मां आप मेरे जरिए काम करें. मेरे जरिए जो कुछ भी हो, वह फिल्म के लिए आपकी इच्छा के अनुसार हो."

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एक्टर ने यह भी बताया कि रोल निभाते समय उन्होंने खुद को जितना हो सके 'शुद्ध' रखा. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा खुद को जितना हो सके शुद्ध रखने की कोशिश करती थी, कम से कम अपने विचारों में, ताकि सब कुछ न्यूट्रल रहे. ताकि मैं वहां अपना सबसे अच्छा रूप पेश कर सकूं." नितेश ने 'रामायणम' में सीता और राम का रोल निभाने वाले साई और रणबीर कपूर की खूब तारीफ की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने रोल कितनी अच्छी तरह निभाए, "एक्टर की आंखें सच बोलती हैं. मैंने रणबीर की आंखों में राम और साई की आंखों में सीता को देखा है. मुझे जिस ईमानदारी की तलाश थी, वह मुझे इन खूबसूरत लोगों में ही मिली. मुझे फिल्म में साई और रणबीर नहीं, बल्कि सिर्फ सीता और राम दिखाई देते हैं."

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'रामायण' के बारे में

'रामायणम' दो हिस्सों में बनी है, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ​​ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में और यश रावण के रोल में हैं. सनी देओल, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और दूसरे कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. फिल्म का ट्रेलर कल एक इवेंट में लॉन्च किया गया, लेकिन इसका वर्ल्डवाइड प्रीमियर 24 जुलाई को होगा.