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30 साल बाद छलका गोविंदा का दर्द, मां के निधन के बाद बुरी तरह टूटे, करने चले थे सुसाइड यूं बची जान

बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने हमेशा पर्दे पर अपने चाहने वालों को हंसाया और खूब एंटरटेन किया लेकिन एक वक्त ऐसा था जब गोविंदा सबकुछ भूल नदी में उतर गए थे.

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30 साल बाद छलका गोविंदा का दर्द, मां के निधन के बाद बुरी तरह टूटे, करने चले थे सुसाइड यूं बची जान
गोविंदा अपनी मां के निधन के बाद बुरी तरह टूट गए थे
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने हाल में अपनी मां निर्मला देवी के निधन के बाद अपनी मानसिक हालात के बारे में बात की. गोविंदा ने बताया कि मां के जाने के बाद वे इतने टूट गए थे कि सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे. ANI के साथ पॉडकास्ट में एक्टर गोविंदा ने अपनी मां निर्मला देवी की मौत से हुए गहरे सदमे के बारे में बात की है. उन्होंने उस बेहद दर्दनाक पल को याद किया जब मां की मौत के बाद वे नर्मदा नदी के पास चले गए थे. एक्टर ने बताया कि वे इतने दुखी थे कि उन्हें लगा कि वे किसी तरह अपनी मां से दोबारा "मिल" सकें. उन्होंने माना कि उस समय उनके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया था, क्योंकि अपनी मां से बहुत ज्यादा लगाव होने के कारण वे गहरे भावनात्मक दर्द से गुजर रहे थे.

निर्मला देवी का निधन 1996 में हुआ था और गोविंदा ने कहा कि उनकी मौत से उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा था. ANI से बात करते हुए उन्होंने याद किया, "मैं बहुत दर्द में था. उस समय मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है. बस यही अंत है." नर्मदा नदी वाली घटना को याद करते हुए 62 साल के एक्टर ने कहा, "मैं नर्मदा नदी के पास था. मैंने सोचा कि मैं नदी में थोड़ा और आगे जाऊंगा और अपनी मां से दोबारा मिल पाऊंगा. इसलिए मैं चला गया."

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Photo Credit: social media

जब उनसे पूछा गया कि क्या उस समय उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आया था, तो गोविंदा ने कहा, "कुछ हद तक. मैं अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ था. मैं उनसे बहुत प्यार करता था." हालांकि एक्टर ने कहा कि वे अपनी इस हरकत को अपनी जान लेने की कोशिश के तौर पर नहीं देखते.  उन्होंने कहा, "दुनिया इसे यही कहती है. लोग आत्महत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. असल में हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता. ज़िंदगी कभी खत्म नहीं होती. यह नए रूप और नए चेहरे लेती है."

गोविंदा ने यह भी याद किया कि कैसे एक पुजारी, जिन्हें वे राम कुंडल के नाम से जानते हैं, ने उन्हें नदी में देखा और आवाज दी. पुजारी उनके पास आए और उन्हें बाहर निकलने में मदद की. इस घटना के बाद गोविंदा को एहसास हुआ कि उन्हें जो वे कर रहे थे, उससे पीछे हटने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "मुझे एहसास हुआ कि उस समय किसी ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मैंने एक सबक सीखा. मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है."

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उन्होंने कहा कि उस मानसिक स्थिति से उबरने और जिंदगी में जीने का नया मकसद खोजने में उन्हें 15 दिन से ज्यादा का समय लगा. उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस ने फिल्मों, एक्टिंग और स्टारडम की तरफ उनके नजरिए को भी बदल दिया. निर्मला देवी एक मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और एक्ट्रेस थीं. 15 जून 1996 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. अगर गोविंदा के रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे अपनी आने वाली फिल्म रूपा का प्रमोशन कर रहे हैं.

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