कभी तान्या मित्तल ने 500 रु से शुरू किया था बिजनेस, वर्कर्स को सैलरी देने के लिए बेची जूलरी और iPhone, आज हैं करोड़ों की मालकिन

इंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर और स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर तान्या मित्तल इन दिनों सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. तान्या ने बिग बॉस के घर में यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि उनके आसपास 150 बॉडीगार्ड रहते हैं. वहीं, बिग बॉस 19 में आने से पहले उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में बताया था. तान्या ने बताया था कि उन्होंने महज 500 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया था. आज उनकी साड़ी की कंपनी सात देशों में निर्यात करती है. चलिए जानते हैं कौन हैं तान्या मित्तल और क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी?



तान्या मित्तल का सपना

तान्या ने बताया कि वह चंडीगढ़ में आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर थीं और अपने सपनों में खोई रहती थी. उन्होंने कहा, 'मैं लाखों लोगों की मदद करने का सपना देखा करती थी, मैं अपने परिवार से कहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर लोगों की मदद करना चाहती हूं, मैं मदर टेरेसा जैसी बनना चाहती हूं, यह इतना अनरियल था कि किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया'. तान्या आज ना सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि मल्टी टैलेंटड, मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और मिस एशिया टूरिज्म 2018 भी हैं. तान्या 27 सितंबर 2000 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुई थीं. यहीं से इनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुईं.



तान्या ने देश का प्रतिनिधित्व

तान्या महज 19 साल की थी और इस उम्र में उनका ध्यान बिजनेस की ओर बढ़ गया था. उन्होंने अपना 'हैंडमेड लव' नामक ब्रांड शुरू किया, जिसमें हैंडबैग और हैंडकफ्स शामिल हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने 500 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन तान्या की मार्किट को लेकर समझ ने उन्हें आज एक सफल उद्यमी बना दिया है. जबकि शुरुआत में उन्हें कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अपनी जूलरी और 3 आईफोन तक बेचने पड़ गए थे. आज उनकी नेटवर्थ तकरीबन 2 करोड़ रुपये है. उन्होंने साल 2018 में लेबनान में हुए मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. यहां तान्या को जीत मिली और इसके बाद उनकी तरक्की के और भी रास्ते खुल गए.



तान्या ने गोद लिया एक गांव

लोगों की मदद करने का तान्या का सपना अब हकीकत में बदल चुका है. वह गर्ल अप, और पिंक लीगल जैसे ग्रुप से जुड़कर महिलाओं की समानता की बात करती हैं. वह, ब्लिस फाउंडेशन की भी एसोसिएट डायरेक्टर हैं, जो गरीब समुदायों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है. इसके अलावा, तान्या ने अपने होमटाउन ग्वालियर के पास एक छोटे से गांव को भी गोद लिया है और वहां दो बच्चों की पालक मां (Foster Mother) के रूप में काम कर रही हैं, उनकी शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा कर रही हैं.