जब तान्या मित्तल को बेचने पड़े थे सोने के गहने और 3 आईफोन, पैसों की खातिर एक दिन में बनाने लगी थीं 25 रील्स

तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 में सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. वह अपने बयानों और दावों को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं. इतना ही नहीं तान्या मित्तल अपने बिजनेस और निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करती हैं.

तान्या मित्तल की जिंदगी के संघर्ष भरे दिन
नई दिल्ली:

तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 में सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. वह अपने बयानों और दावों को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं. इतना ही नहीं तान्या मित्तल अपने बिजनेस और निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करती हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया और ग्वालियर लौट आईं, जहां रिश्तेदारों ने उन पर शादी का दबाव बनाया. लेकिन तान्या ने करियर चुना. केवल 500 रुपये के साथ उन्होंने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का छोटा-सा बिजनेस शुरू किया और इंस्टाग्राम पर उसे बढ़ावा दिया. रक्षा बंधन पर परिवार से मिले 21,000 रुपये के तोहफे को उन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. 

स्थानीय दुकानों से कपड़े खरीदकर उन्होंने ड्रेस डिज़ाइन की और सोशल मीडिया के ज़रिए बेचीं. उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन एक बड़ा झटका तब लगा जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, जिससे 6.5 लाख फॉलोअर्स खो गए. कंपनी रजिस्टर्ड न होने के कारण वे साइबर सेल में शिकायत भी नहीं कर सकीं. आर्थिक तंगी से जूझते हुए तान्या ने अपने सोने के गहने और तीन आईफोन बेचकर कर्मचारियों की सैलरी दी.

लेकिन तान्या ने हार नहीं मानी. उन्होंने दिन में 25 रील्स बनाकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया. उनकी मेहनत का फल मिला और आज उनकी फैक्ट्री सात देशों में साड़ियां निर्यात कर रही है. तान्या खुद को मेहनती उद्यमी मानती हैं, जो केवल तीन घंटे सोती हैं. वे रात में कोई नया आइडिया आए तो उसे तुरंत नोट करने के लिए बिस्तर के पास नोटपैड रखती हैं.

इसको लेकर तान्या ने कहा, “मैं 28 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, न दोस्त बनाए, न घूमी. अपनी सुरक्षा के लिए मैं बाउंसर के साथ बाहर जाती हूं.” उनकी प्रेरणादायक कहानी अब लोगों को प्रभावित कर रही है. वर्तमान में तान्या सलमान खान की ओर से होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 19 में प्रतियोगी के रूप में नज़र आ रही हैं, जहां वे अपनी मेहनत और हौसले की मिसाल पेश कर रही हैं.

