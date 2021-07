Deepika Singh के 'परम सुंदरी' डांस के फैन्स हुए दीवाने, बोले- What a dance...

एक्ट्रेस कृति सेनन स्टाटर फिल्म मिमी का गाना इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है मोबाइल, टीवी और एफएम पर बार- बार यही गाना सुनाई दे रहा है. इस गाने में कृति सेनन ने धमाकेदार डांस किया है. 'परम सुंदरी' गाने की खुमारी टीवी स्टार्स पर भी नजर आने लगी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में वो कृति सेनन की तरह 'परम सुंदरी' गाने की कुछ स्टेप्स करती हुई नजर आ रही है. दीपिका के वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह द्वारा 'परम सुंदरी' गाने पर दी गई परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर उनके फैन्स खूब लाइक कर रहे है. वीडियो में खूबसूरत एक्ट्रेस कृति सेनन की तरह ही परम सुंदरी गाने पर डांस कर रही है. इस गाने को दीपिका सिंह ने “Justdoing the #mimi dancestep” कैप्शन के साथ शेयर किया है. वीडियो में बैकग्राउंड में मिमी मूवी का परम सुंदरी गाना बज रहा है, तो वहीं पीछे ही हैप्पी बर्थडे लिखा है. जिसे देखकर ऐसा लगा रहा है कि इस गाने को उनके बर्थडे यानी 26 जुलाई को शूट किया गया है. परम सुंदरी गाने पर दीपिका के डांस को देखकर उनके फैन्स जबरदस्त कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि 'What a dance' तो दूसरे यूजर ने लिखा 'so beautiful dance love it. तो वहीं कुछ यूजर्स ने दीपिका के पतंग उड़ाने वाली स्टाइल के मजे लेते हुए कमेंट लिखा है कि 'अभी मकर संक्रांति दूर है पतंग क्यों उड़ा रही हो.

बता दें कि, हाल ही में कृति सेनन और मनोज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मिमी को हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे है. 30 जुलाई को मिमी फिल्म रिलीज हुई है. रिलीज के साथ ही 'परम सुंदरी' गाना छाया हुआ है. वहीं फिल्म की स्टोरी भी सभी लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म सरोगेसी सब्जेक्ट पर आधारित है. यह फिल्म एक गंभीर विषय को मनोरंजक तरीके से पेश करती रहे है. इस फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर है तो फिल्म में म्यूजिक ए आर रहमान का है.