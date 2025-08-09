विज्ञापन

कृति, भूमी, तापसी...से लेकर काजल तक, ये एक्ट्रेस अपनी बहन को बांधती हैं राखी

कृति सेनन अपनी बहन नुपूर को हर साल राकी बांधती हैं. वह सोशल मीडिया में फोटोज भी अपलोड करती हैं. दोनों बॉलीवुड की मशहूर बहनें हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कृति, भूमी, तापसी...से लेकर काजल तक, ये एक्ट्रेस अपनी बहन को बांधती हैं राखी
ये एक्ट्रेस अपनी बहन को बांधती हैं राखी
नई दिल्ली:

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई-बहनों का त्योहार है. बॉलीवुड में कई भाई-बहनों की जोड़ी मशहूर है. फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और जोया अख्तर निर्देशन में नाम कमा रहे तो वहीं रणबीर (Ranbir Kapoor) और करिश्मा कपूर ( Karishma kapoor) करीना कपूर (Kareena Kapoor) एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहे. वहीं अभिषेक श्वेता से लेकर, जाह्नवी अर्जुन और हुमा -शाकिब तक मशहूर भाई-बहन की जोड़ियां हैं. हालांकि कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं, जिनका कोई भाई नहीं है, लेकिन उन्हें राखी पर भाई की कमी नहीं खलती. ये अपनी बहन को हो राखी बांधती हैं. 

कृति सेनन -नुपूर सेनन

कृति सेनन अपनी बहन नुपूर को हर साल राकी बांधती हैं. वह सोशल मीडिया में फोटोज भी अपलोड करती हैं. दोनों बॉलीवुड की मशहूर बहनें हैं.  बता दें कि कृति की बहन नुपूर भी एक्टिंग में हाथ आजमा चुकी हैं. वह अक्षय कुमार के साथ म्युजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं.

भूमि पेडनेकर- समीक्षा पेडनेकर 

भूमि पेडनेकर की बहन का नाम समीक्षा हैं. भूमि और समीक्षा एक दूसरे को राखी बांध कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं.

तापसी पन्नू - शगुन पन्नू 

तापसी पन्नू रक्षाबंधन का त्योहार अपनी बहन शगुन के साथ मनाती हैं. दोनों एक दूसरे को राखी बांधती हैं. शगुन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं जिसमें तापसी भी पार्टनर हैं.

जरीन खान -सना खान 

जरीन खान भी अपनी बहन के साथ ही राखी मनाती हैं. जरीन कह भी चुकी हैं कि जब उनके पास सबसे प्यारे दोस्त जैसी बहन है तो फिर भाई की क्या जरूरत.

काजल अग्रवाल - निशा

काजल अग्रवाल रक्षाबंधन अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं. वह रक्षाबंधन पर अपनी बहन निशा को राखी बांधती हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kriti Sanon, Bhumi Pednekar, Taapsee Pannu, Kajal Aggarwal, Zareen Khan Sana Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com