'परम सुंदरी' के गाने 'भीगी साड़ी' में दिखी सिद्धार्थ-जाह्नवी की सिजलिंग केमिस्ट्री, फैंस बोले- आग लगा दी

अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' के मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का नया गाना 'भीगी साड़ी' रिलीज कर दिया है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर बारिश में रोमांस करते नजर आ रहे हैं.

परम सुंदरी का नया गाना 'भीगी साड़ी' रिलीज
अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' के मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का नया गाना 'भीगी साड़ी' रिलीज कर दिया है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर बारिश में रोमांस करते नजर आ रहे हैं. गाने को बारिश के माहौल में फिल्माया गया है, जिसमें दोनों कलाकारों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. मेकर्स ने इस गाने को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "अदनान सामी की आवाज में पुराने दिनों की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी, और 'छैला पिया' के साथ रोमांस भी जोरों पर होगा! प्यार और जज्बातों से भरा गाना 'भीगी साड़ी' अब अदनान सामी की आवाज में पेश है."

इस गाने में जाह्नवी कपूर साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वह रोमांटिक डांस करती नजर आती हैं. बारिश के माहौल ने गाने को और भी रोमांटिक बना दिया है. जाह्नवी ने गाने की शूटिंग के अनुभव को साझा करते हुए बताया, "बारिश वाले गाने हमारी फिल्मों में हमेशा से खास रहे हैं. इनमें एक अलग ही जादू होता है. मैं बचपन से बारिश में फिल्माए गए आइकॉनिक सीन देखती आई हूं, और अब 'भीगी साड़ी' के साथ उस विरासत का हिस्सा बनना मेरे लिए सपने जैसा है. इस गाने की शूटिंग के दौरान बारिश में डांस करना और हर बीट और भावना को महसूस करना, यह सब मेरे लिए बेहद खुशी का पल था."

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "भीगी साड़ी' में भरपूर एनर्जी, रोमांस और वो क्लासिक मॉनसून वाइब है, जिसे हम सभी पसंद करते हैं. जाह्नवी के साथ इस गाने की शूटिंग में बहुत मजा आया और हम चाहते हैं कि दर्शक भी इस स्पार्क को महसूस करें. श्रेया और अदनान की आवाज ने इसे और खास बना दिया है."

गाने के बारे में बात करते हुए गायक अदनान सामी ने कहा, "यह एक खूबसूरत गाना है जिसमें पुरानी यादें और नया अंदाज दोनों का मेल है, सचिन-जिगर की जोड़ी ने इसे बेहतरीन तरीके से कम्पोज किया है. जैसे ही मैंने इसकी धुन सुनी, मैं इसके जादू में खो गया. श्रेया घोषाल की मधुर आवाज ने इस गाने की खूबसूरती को और भी निखार दिया है. यह गाना मेलोडी, मूड और मूवमेंट का शानदार संगम है, जो पुराने और नए का मिश्रण है. गाने का वीडियो बारिश की खूबसूरती के साथ इसकी भावनाओं को बखूबी दर्शाता है."

श्रेया घोषाल ने भी कहा, "बॉलीवुड का रोमांस बारिश के बिना अधूरा है. वहीं, भीगी साड़ी उस रोमांस की भावना को अच्छे तरीके से पेश करता है. अदनान के साथ गाना मेरे लिए एक खास अनुभव था, और मुझे यकीन है कि यह गाना लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा. बॉलीवुड रोमांस बिना बारिश के अधूरा होता है, जिसे मैं एक खास चीज़ मानती हूं. 'भीगी साड़ी' उस रोमांस का सही एहसास बहुत खूबसूरती से दिखाता है. अदनान के साथ गाना मेरे लिए एक खास अनुभव था, और मुझे लगता है कि यह गाना लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा."

फिल्म "परम सुंदरी" का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है और इसे दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने बनाया है. यह फिल्म 29 अगस्त 2025 को थिएटर में रिलीज होगी. परम सुंदरी तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित है. यह फिल्म 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

