रेस्टोरेंट में धोए थे बर्तन, सड़कों पर बेचा कॉस्मेटिक का सामान, पर्सनैलिटी ना होने पर एयरहोस्टेस बनने का मौका

इस अदाकारा को यह कहकर एयर होस्टेस की नौकरी में रिजेक्ट कर दिया था कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है.  

तस्वीर में दिख रही ये बच्ची एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम
नई दिल्ली:

अभिनय जगत में कुछ ऐसे सितारे हैं, जो अपने काम से दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं. इनमें से एक नाम है टीवी की स्टार एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का, जो इन दिनों अपने कल्ट क्लासिक टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पार्ट 2 में नजर आ रही हैं. शो में उनका तुलसी विरानी का रोल घर-घर पॉपुलर है. लेकिन एक समय था जब आप और हम स्मृति ईरानी जैसी किसी लड़की को जानते तक नहीं थे. स्मृति ईरानी को अपने सफर की शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा. एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने सड़कों पर कॉस्मेटिक का सामान बेचा और रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांजे थे, लेकिन एक्ट्रेस को यकीन था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेंगी और कर भी दिया. आज वह टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में हैं.

माता-पिता संग किया संघर्ष

स्मृति ने एक बार एक पॉडकास्ट पर बताया था, 'मेरा मानना है कि मैं जहां हूं, वहां इसलिए हूं क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं,  मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं, जहां आर्थिक तंगी रही है, मैं ऐसे संघर्षों से आती हूं, जहां लोग सफल नहीं होते, और मैं ऐसे विश्वास से आती हूं, जो खुद को एक बाधा के रूप में देखते हैं, मुझे पता है कि जेब में सिर्फ 100 रुपये लेकर जिंदगी को समझना और हम सबका ख्याल रखना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, मेरे पिताजी एक आर्मी क्लब के बाहर किताबें बेचा करते थे, मैं उनके साथ बैठा करती थी और मेरी मां घर-घर जाकर मसाले बेचा करती थीं, मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, जबकि मेरी मां ने ग्रेजुएशन किया था'. 1976 में दिल्ली में जन्मी स्मृति का पालन-पोषण पंजाबी और महाराष्ट्रीयन पिता और बंगाली मां ने किया. वह तीन बहनों में सबसे बड़ी हैं.

1800 रुपये की सैलरी पर किया काम

स्मृति को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा और उन्होंने मैकडॉनल्ड में 1800 रुपये महीना सैलरी पर क्लीनर की नौकरी की थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में भाग लिया था और टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई थीं. इसके लिए उन्हें घरवालों से 1 लाख रुपये उधार लेने पड़े थे. इस प्रतियोगिता के बाद, एक्ट्रेस ने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के लिए जॉब तलाशी, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें अच्छी पर्सनालिटी ना होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था.

टीवी पर मिला पहला ब्रेक

एक्ट्रेस ने हिम्मत नहीं हारी और वह एक्टिंग के लिए भी ऑडिशन देती रहीं. फिर उन्हें हम पांच शो में स्वीटी का रोल मिला. इसके बाद एकता कपूर की मां ने जब स्मृति को इस शो में देखा तो उन्होंने बेटी से स्मृति को कास्ट करने को कहा. फिर साल 2000 में एकता ने क्योंकि सास भी कभी बहु थी में उन्हें तुलसी विरानी का लीड रोल दिया और वह रातों-रात स्टार बन गईं. टीवी पर काम करने के दौरान एक्ट्रेस ने राजनीति भी ज्वॉइन की और केंद्रीय मंत्री भी बनी. वहीं, लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह फिर से टीवी पर आईं और अब क्योंकि सास भी कभी बहु थी पार्ट 2 में काम कर रही हैं, जहां वह एक एपिसोड के 14 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं. 



 

