150 बॉडीगार्ड और 800 साड़ियां रखने वाली तान्या मित्तल की इतनी है नेटवर्थ, हर महीने कमाती हैं 6 लाख रुपये

सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले बस दो दिन दूर है, और दर्शकों की नजरें टॉप फाइनलिस्ट्स पर टिकी हैं. इनमें से एक नाम है तान्या मित्तल का, जो अपने बोल्ड अंदाज और लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों से पूरे सीजन में सुर्खियां बटोरती रहीं. छोटे शहर से निकलकर इंफ्लुएंसर, मॉडल और बिजनेसवुमन बनीं तान्या ने घरवालों को हैरान कर दिया जब उन्होंने 150 बॉडीगार्ड्स, 800 घरेलू स्टाफ और 800 साड़ियों का जिक्र किया. लेकिन असलियत क्या है?

तान्या मित्तल की कितनी है नेटवर्थ

न्यूज 18 की खबर के अनुसार 2025 में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 2 करोड़ रुपये है, जो उनकी मेहनत और बिजनेस की देन है. तान्या की कमाई का मुख्य सोर्स उनका हैंडमेड फैशन ब्रांड 'हैंडमेड विद लव बाय तान्या' है, जो साड़ियों और एक्सेसरीज पर फोकस करता है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर 25 लाख फॉलोअर्स के दम पर ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इंफ्लुएंसिंग से वे हर महीने करीब 6 लाख रुपये कमाती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस में पार्टिसिपेशन से भी उन्हें हफ्ते में 3-6 लाख रुपये मिल रहे हैं.

सलमान खान ने क्यों बनाया तान्या का मजाक

मिस एशिया टूरिज्म 2018 जैसी उपलब्धियों के साथ तान्या ने खुद को 'यंगेस्ट मिलियनेयर' का टैग दिया है. उनकी लाइफस्टाइल में लग्जरी कारें, डिजाइनर साड़ियां और हाई-एंड एक्सेसरीज शामिल हैं, जो उनके शो में दिखाए गए दावों को सच्चाई का रंग देती हैं. शो की शुरुआत से ही तान्या का 'बॉस' वाला एटीट्यूड चर्चा में रहा. वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन तान्या ने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया.

कब है बिग बॉस 19 का फिनाले

घर में उनके रिश्ते, खासकर अमाल और मालती संग झगड़े, ने दर्शकों को बांधे रखा. फिनाले में टॉप 5 में जगह बनाने वाली तान्या की कहानी स्ट्रगल से सक्सेस तक की है. उनके पिता अमित मित्तल एक सफल बिजनेसमैन हैं, लेकिन तान्या ने खुद बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया. अब सवाल यह है कि क्या तान्या ट्रॉफी जीत पाएंगी? या फिर दूसरा कोई फाइनलिस्ट बाजी मार लेगा? 7 दिसंबर को होने वाले फिनाले में सलमान खान के साथ सितारे भी नजर आएंगे.