बिग बॉस में सलमान खान ने तान्या मित्तल का अमाल मलिक के खिलाफ गेम किया एक्सपोज, बोले-  भैया से सईंया पे...

बिग बॉस 19 के पिछले वीकेंड का वार पर सलमान खान ने अशनूर कौर को बॉडीशेम करने पर तान्या मित्तल की क्लास लगाई थी. वहीं अमाल मलिक को उनके खिलाफ वॉर्न भी किया था यह कहकर कि वह मालती के खिलाफ उन्हें उकसा रही हैं. लेकिन अब इस वीकेंड का वार पर सलमान खान ने तान्या मित्तल के गेम प्ले को एक्सपोज कर दिया है, जो कि वह अमाल और अन्य घरवालों के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं. इसकी झलक नए प्रोमो में देखने को मिली है, जिसे देख फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, तान्या आपका अमाल को नॉमिनेट करने का गेम प्लान फेल हो गया क्योंकि बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन दिया ही नहीं. इतना बिल्डअप दिया गया है कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी. आप जलाना चाह रही थीं. उकसाना चाह रही थीं. किसी को फर्क नहीं पड़ा. अब भैया से सईयां पे तो जा नहीं सकते. तो अगर आपका गेम प्लान है तो क्या गेम प्लान है आपका.

#WeekendKaVaar Promo: Salman Khan EXPOSED Tanya Mittal Game Plan 😱pic.twitter.com/tsau4RC0ct — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 7, 2025

सलमान खान की बात सुनने के बाद तान्या मित्तल शर्मिंदा नजर आती हैं. जबकि अमाल हैरान नहीं नजर आते हैं और हंसते हुए दिख रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले हफ्ते वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल ने दावा किया कि वह अमाल को भाई की तरह मानती हैं और बाद में उन्होंने अमाल को सभी घरवालों के सामने लेटेस्ट एपिसोड में भैया भी कहा.

इस वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल के गेम प्लान को एक्सपोज करने के अलावा सलमान खान ने तान्या से पूछा कि उन्होंने अशनूर कौर से बॉडीशेम करने पर माफी क्यों नहीं मांगी. जबकि वीकेंड का वार पर उन्हें पछतावा था.



