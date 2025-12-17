धुरंधर ही नहीं 2025 में सलमान खान भी मचाएंगे धमाल, इस तारीख को आएगा भाईजान की फिल्म का टीजर

सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की तैयारी में हैं और इस बार वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त बज बना हुआ है और भाईजान के फैंस हर नए अपडेट पर नजर टिकाए बैठे हैं. अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल एडिटिंग का काम फाइनल स्टेज में बताया जा रहा है. इसी बीच फिल्म के टीजर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. कहा जा रहा है कि टीजर के साथ ही सलमान खान का अब तक का सबसे दमदार और गंभीर अवतार देखने को मिल सकता है, यही वजह है कि ‘बैटल ऑफ गलवान' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई है.

ये भी पढ़ें: धुरंधर ने रोकी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मेकर्स को बदलनी पड़ गई इक्कीस की तारीख

#BattleOfGalwan has reached the editing tables , the only thing I want from this film is a towering performance by #SalmanKhan no matter what's the fate at box office but the only thing I'm hoping for a positivity around @BeingSalmanKhan's portrayal as Colonel B Santhosh Babu.… pic.twitter.com/j28A4iGmAJ — Peter Parker (@Being_Spidey_) December 16, 2025

27 दिसंबर को ही क्यों आ सकता है टीजर?

सलमान खान इस 27 दिसंबर को 60 साल के होने वाले हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि भाईजान के इस खास दिन को और खास बनाने के लिए मेकर्स टीजर रिलीज कर सकते हैं. भाईजान के जन्मदिन के मौके पर फैंस के लिए ये तोहफा होगा. वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो ‘बैटल ऑफ गलवान' अगले साल जनवरी में रिलीज हो सकती है. आमतौर पर सलमान खान की फिल्म ईद के आसपास रिलीज की जाती हैं, लेकिन हाल ही में पीटीआई से बातचीत के दौरान सलमान ने अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट बता दी. उन्होंने कहा, ‘ये फिल्म जनवरी में आएगी.'

क्या है बैटल और गलवान की कहानी?

पिछले कुछ सालों से सलमान का फिल्मी ग्राफ कुछ खास नहीं रहा है. बीते सालों में रिलीज हुईं फिल्म सिकंदर, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान और गॉड फादर, पर्दे पर बुरी तरह पिटी थीं ऐसे में ‘बैटल ऑफ गलवान' भाईजान के लिए कमबैक साबित हो सकती है. फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की कहानी है. इस फिल्म में सलमान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म में पहली बार सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगीं. निर्देशक अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी इस वॉर ड्रामा फिल्म की काफी शूटिंग लद्दाख में की गई है.