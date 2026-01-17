विज्ञापन

सुनील ग्रोवर हैं मल्टीटैलेंटेड, वीडियो में देखें कैसे पियानो से निकाली सपेरे की बीन की आवाज

इस वायरल वीडियो में सुनील ग्रोवर पियानो बजाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वह पियानो से सपेरे की बीन जैसी आवाज निकालते दिखाई देते हैं. उनकी यह अनोखी कला देखकर फैंस हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं.

सुनील ग्रोवर का लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

Sunil Grover Viral Video: कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) एक बार फिर अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं. कपिल शर्मा के शो में अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए मशहूर सुनील ग्रोवर सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि एक मल्टीटैलेंटेड कलाकार भी हैं. इसका सबूत उनका लेटेस्ट वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (Sunil Grover Creates Snake Charmer Been Sound on Piano)

इससे पहले भी सुनील ग्रोवर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह चूल्हे पर रोटी बनाते हुए दिखे थे. उस वीडियो पर भी फैंस ने मजेदार कमेंट्स किए थे और उनकी सादगी की तारीफ की थी. अब पियानो से बीन की आवाज निकालने वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई उन्हें 'रियल टैलेंटेड स्टार' बता रहा है तो कोई कह रहा है कि 'ये आदमी कुछ भी कर सकता है'.

सुनील ग्रोवर सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं हैं. वह कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और अपने अभिनय से वहां भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं. कॉमेडी हो, एक्टिंग हो या फिर म्यूजिक- सुनील हर जगह खुद को साबित करते नजर आते हैं. फिलहाल उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और फैंस उनके अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साफ है कि सुनील ग्रोवर का टैलेंट लोगों को हर बार कुछ नया दिखाने में कामयाब रहता है.
 

