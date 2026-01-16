मिमिक्री नहीं सुनील ग्रोवर ने फैंस को दिखाया अपना नया टैलेंट, लोग बोले- भाई तुस्सी ग्रेट हो

एक्टर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर इन दिनों सोशल मीडिया पर आमिर खान की मिमिक्री को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. उन्होंने गुरुवार को अपना नया टैलेंट दर्शकों के सामने पेश किया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर कुकिंग का वीडियो शेयर किया, जिसकी तारीफ खुद शेफ रणवीर बरार ने की. शेयर किए गए वीडियो में अभिनेता गोल गोल रोटी बेलते और सेकते नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि वीडियो में वे गैस पर नहीं, बल्कि पुराने जमाने की तरह चूल्हे पर रोटी सेक रहे हैं. रोटियां इतनी परफेक्ट और गोल बनी रही हैं कि खुद शेफ रणवीर और सेलेब्स अभिनेता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अभिनेता ने वीडियो शेयर कर लिखा, "ओ दोस्तों रोटी खा लो."

सुनील ग्रोवर की रोटियों की तारीफ की

सुनील के पोस्ट शेयर करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों, साथी कलाकारों और खुद शेफ रणवीर बरार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. अभिनेत्री मुक्ति मोहन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "सूरज गोल चढ़ा, गोल पाजी की रोटी गोल-गोल. नाव घी लगाओ दा मान हो री सी."

सुनील ग्रोवर की हो रही तारीफ

इसके बाद रणवीर बरार ने लिखा, "प्रो ब्रो." मोहन मुक्ति ने लिखा, "भूख लग गई देख कर.". एक्टर सुनील ग्रोवर की बात करें तो उन्होंने मनोरंजन जगत में कई किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन उन्होंने 'द कपिल शर्मा शो' में डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदारों से गहरी छाप छोड़ी है.

मिमिक्री के लिए चर्चा में हैं सुनील ग्रोवर

अभी हाल ही में उन्होंने 'द ग्रेट कपिल शर्मा शो' में आमिर खान की मिमिक्री की, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है. यहां तक कि खुद आमिर खान ने उनके अभिनय की तारीफ की. अभिनेता का कहना है कि वे इसे मिमिक्री नहीं कहेंगे. यह इतना असली था कि मुझे लगा कि मैं खुद को ही देख रहा हूं.