शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कपिल शर्मा ने कहा कुछ ऐसा कि सोनाक्षी सिन्हा ने गुस्से में कपिल को मारा घुसा...Video वायरल

इस वीडियो में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) सोनाक्षी से कहते हैं कि, 'मिलने आते हैं तो आपके पिता जी कहते हैं खामोश'. जिसके बाद सोनाक्षी को जमकर गुस्सा आ जाता है और वो कपिल को जोरदार घुसा दे मारती हैं. घुसा खाने के बाद कपिल वहां से भागते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वहीं फैन्स भी वीडियो देख अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Hahahahahaha happy to be part of your first reel Kapil!!', तो दूसरे ने लिखा है 'बहुत शानदार'.

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें हालही में अजय देवगन के साथ ड्रामा एक्शन फिल्म 'भुज: द प्राइम ऑफ इंडिया' में देखा गया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफें भी की गई थी. इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक दुधैया ने किया हैं. यह फिल्म एतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित है.