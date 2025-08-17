विज्ञापन

War 2 Box Office Collection Day 3: सैटरडे को वॉर 2 की धूम, मेकर्स को जन्माष्टमी ने कर दिया मालामाल!

War 2 Box Office Collection Day 3: जन्माष्टमी के मौके पर शनिवार को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने अच्छी कमाई अपने नाम की है. 

Read Time: 2 mins
Share
War 2 Box Office Collection Day 3: सैटरडे को वॉर 2 की धूम, मेकर्स को जन्माष्टमी ने कर दिया मालामाल!
War 2 Box Office Collection Day 3 वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
नई दिल्ली:

War 2 Box Office Collection Day 3: हाई ऑक्टेन एक्शन सीन वाली मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए रहे हैं. फिल्म की टक्कर सुपरस्टार रजनीकांत की कुली से हुई थी, जो कि 2025 का सबसे बड़ा क्लैश था. फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की. लेकिन कुली को पहले दिन टक्कर नहीं दे पाए. हालांकि दूसरे दिन वॉर 2 का फिल्म का ज्यादा कलेक्शन देखने को मिला. लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर यानी तीसरे दिन फिल्म ने अच्छी कमाई अपने नाम की है. हालांकि रिलीज के दो दिनों से यह आंकड़ा कम है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन वॉर 2 ने 33 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है, जिसके बाद 142.35 करोड़ की कमाई भारत में हुई है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 200 करोड़ पार पहुंच गया है.

 बता दें कि पहले दिन 52 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया था, जिसमें हिंदी में 29 करोड़, तमिल में 25 लाख और तेलुगू में 22.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. दूसरे दिन यह आंकड़ा 57.35 करोड़ की कमाई फिल्म ने की, जिसमें हिंदी में 44.5 करोड़, तमिल में 35 लाख और तेलुगू में 12.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. 

गौरतलब है कि 14 अगस्त को वॉर 2 रिलीज हुई थी, जिसमें कबीर धालीवाल (ऋतिक रोशन) की कहानी आगे बढ़ती है, जो रॉ का एक पूर्व खुफिया एजेंट है. वह बागी हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है. उसे रोकने के लिए विक्रम चेलापति (जूनियर एनटीआर) को लाया जाता है. यह फिल्म ‘वॉर' का सीक्वल है. ‘वॉर' 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. 'वॉर-2' वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. इसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं. इसे हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज किया गया है. इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 war 2 Box Office Collection Day 3,  war 2,   war 2 Box Office,   Jaat, Coolie Day 3 Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com