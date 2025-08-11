गोविंदा को गोली लगने पर शिल्पा शेट्टी ने पत्नी सुनीता को लेकर पूछा था सवाल, अब दिया रिएक्शन, बोलीं- आदमी की...

रक्षाबंधन के मौके पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भाई-बहन की जोड़ी शिल्पा शेट्टी बहन शमिता शेट्टी के साथ और हुमा कुरैशी भाई साकिब सलीम के साथ कपिल शर्मा के शो में हिस्सा लेते हुए नजर आईं. इस दौरान कपिल शर्मा ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें गोविंदा को गोली लगने पर शिल्पा शेट्टी उनसे मिलने शो में पहुंची थीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अक्टूबर 2024 में गोविंदा के लाइसेंस रिवॉलवर साफ करते हुए मुंबई वाले घर में गोली लग गई थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई और वह अस्पताल में एडमिट रहे. वहीं सुपरस्टार की अच्छी दोस्त शिल्पा शेट्टी उनसे मिलने पहुंची थीं.

इस किस्से का जिक्र करते हुए कपिल शर्मा ने गोविंदा से बातचीत का द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पिछले का किस्सा शेयर किया और कहा, "शिल्पा, पिछले सीजन में, जब गोविंदा हमारे शो में आए थे, तो उन्होंने हमें आपके बारे में कुछ बताया था." इसके बाद कपिल एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें गोविंदा कहते हुए दिखाई दे रहे थे, "जब शिल्पा मुझसे मिलने आई थीं, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मुझे कैसे चोट लगी और सुनीता कहां थी? मैंने कहा कि सुनीता मंदिर गई थीं, तो उन्होंने पूछा कि फिर तुम्हें किसने गोली मारी?" इस पर जोर से हंसते हुए शिल्पा कहती हैं, "यह तो सिर्फ मैं ही पूछ सकती हूं?"

इसके बाद कपिल शर्मा उनसे पूछते हैं, शिल्पा शेट्टी क्यों मानती हैं कि एक आदमी के लिए जिंदगी में असली खतरा उसकी पत्नी ही होती है. इसके जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं, "कभी-कभी आदमी शक्तिशाली पदों पर होते हैं और दुनिया उनसे डरती है. लेकिन वह आदमी केवल अपनी पत्नी से डरता है. एक पुरुष की आंखें तभी खुलती हैं जब उसकी शादी होती है. "

बता दें, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. हालांकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई हैं.