कसौटी जिंदगी के सीरियल के प्रेरणा और मिस्टर बजाज का 24 साल बाद स्टार परिवार अवॉर्ड्स में रियूनियन होते हुए देखने को मिलने वाला है. 

प्रेरणा और मिस्टर बजाज का 24 साल बाद रियूनियन, रोमांटिक डांस वीडियो देख फैंस बोले- अनुराग को...
कसौटी जिंदगी के प्रेरणा और मिस्टर बजाज का 24 साल बाद रियूनियन
नई दिल्ली:

स्टार प्लस ने इस साल 25 साल पूरे करते हुए अपनी सिल्वर जुबली मनाई है. चैनल ने सालों से दर्शकों को कुछ सबसे बड़े शोज दिए हैं, जिनके आइकॉनिक किरदार और कहानियां पूरे देश में घर-घर में पहचाने जाने वाले नाम बन गए हैं. हर साल, चैनल अपने इस सफर का जश्न स्टार परिवार अवॉर्ड्स के साथ मनाता है. हालांकि,  2025 बेहद खास है क्योंकि इसके साथ ही यह ग्रैंड शो भी अपने शानदार 25 साल पूरे कर रहा है. इस सिल्वर जुबली एडिशन को बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया गया, जिसमें उन पॉपुलर शो, किरदारों और एक्टर को सम्मान दिया गया जिन्होंने टीवी को खास बनाया है. इन्हीं में से एक कसौटी जिंदगी के सीरियल है, जिसने मेन लीड प्रेरणा और मिस्टर बजाज यानी श्वेता तिवारी और रॉनित रॉय शो में पहुंचते हुए नजर आएंगे.  

मेकर्स ने स्टार प्लस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर श्वेता तिवारी और रॉनित रॉय का एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें मिस्टर बजाज और प्रेरणा के अंदाज में दोनों रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हालांकि कुछ फैंस प्रेरणा के साथ मिस्टर बजाज की नहीं बल्कि अनुराग बासु की जोड़ी देखना चाहते हैं. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रॉनित रॉय और श्वेता तिवारी, जिन्होंने एक समय टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में साथ काम किया था. वह 24 साल बाद फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाली है.जबकि इसके अलावा स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के रेड कारपेट पर टेलीविजन की कई बड़ी हस्तियां उर्वशी ढोलकिया, करण मेहरा से लेकर दिव्यांका त्रिपाठी, जो अपने पति विवेक दहिया नजर आने वाले हैं. इसके अलावा शिवांगी जोशी, जय सोनी, रागिनी खन्ना, अमर उपाध्याय, जिया मानेक, हर्ष राजपूत और करण पटेल भी स्टार परिवार अवॉर्ड्स का हिस्सा बनते दिखेंगे.  

बता दें, स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025, 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर आने वाला है, जिसमें मिस्टर बजाज और प्रेरणा के अलावा कई परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे. 

