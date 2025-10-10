पलक तिवारी के डेटिंग रूमर्स पर मां श्वेता तिवारी को आया गुस्सा, बोलीं- डर लगता है कहीं कोई गलत बात न फैल जाए...

टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी फिर सुर्खियों में हैं. वजह हैं उनकी बेटी पलक तिवारी. खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और सोशल मीडिया की सेंसेशन पलक अक्सर किसी न किसी खबर में रहती हैं लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्हें बेटी की अफवाहों से डर लगने लगा है. हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़के के साथ पलक का नाम जोड़ा जाता है. श्वेता ने कहा, 'हर लड़के के साथ उसका अफेयर बता दिया जाता है...अब सोचती हूं, वो कब तक ये सब झेलेगी'.

श्वेता तिवारी की नाराजगी

श्वेता तिवारी ने गलट्टा इंडिया से बातचीत में साफ कहा कि सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, “कभी कहा जाता है कि वो इब्राहिम अली खान को डेट कर रही है, कभी कोई और, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गलत बात न फैल जाए.” उन्होंने कहा कि ये बातें मजाक लगती हैं लेकिन एक मां के लिए ये बातें सीधा दिल में चुभती हैं.

पलक का जवाब

जब श्वेता तिवारी ने बेटी से पूछा कि आखिर ये खबरें आती कहां से हैं, तो पलक ने हंसकर कहा, 'मॉम जानती हैं कि मैं इस लड़के को डेट कर रही हूं. मैंने कब कहा'. दोनों के बीच ये बातचीत जितनी मजेदार है, उतनी ही रियल भी...श्वेता बताती हैं कि पलक इन अफवाहों को मजाक में लेती है और हल्के मूड में बात करती है. लेकिन उनके दिल में हमेशा ये चिंता रहती है कि एक दिन ये सब उसे सच में परेशान कर सकता है. श्वेता कहती हैं कि पलक बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन एक मां के तौर पर वो हमेशा सोचती हैं कि कहीं ये बातें उसे अंदर से न तोड़ दें.

2022 से चल रहीं अफवाहें

पलक और इब्राहिम की डेटिंग की खबरें साल 2022 से चल रही हैं जब दोनों पहली बार मुंबई में साथ स्पॉट हुए थे. बाद में दोनों को एक कॉन्सर्ट में भी देखा गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी लव स्टोरी के चर्चे तेज हो गए. मगर पलक ने हर बार क्लास और ग्रेस दिखाया और बिना कुछ कहे अफवाहों को इग्नोर किया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गईं. शायद यही वजह है कि वो आज की जेनरेशन की सबसे कॉन्फिडेंट स्टार डॉटर मानी जाती हैं.