फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया तो ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम, बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट के लिए बोले- सब बिगाड़ दिया

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को सपोर्ट करने को लेकर बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम को खूब ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया.

नई दिल्ली:

कलर्स का फेमस शो बिग बॉस 19 इस समय दर्शकों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट कर रहा है, कई सेलिब्रिटी भी इस शो को बाकायदा फॉलो कर रहे हैं. वहीं, बिग बॉस 12 की विजेता दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम भी हर साल की तरह इस साल भी शो को फॉलो कर रहे हैं और दोनों इस सीजन में फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. इस बीच शोएब ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा, जहां उन्होंने कहा कि वो फरहाना के गेम को पसंद करते हैं, जिस पर कुछ ट्रोलर्स ने धर्म को लेकर कमेंट किया, जिस पर अब शोएब इब्राहिम ने करारा जवाब दिया हैं.

फैंस ने किया शोएब इब्राहिम को ट्रोल

इंस्टाग्राम पर शोएब इब्राहिम ने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, जहां उन्होंने कहा कि वो फरहाना के गेम को पसंद करते हैं. जिस पर कुछ ट्रोल्स ने उन पर आरोप लगाया कि फरहाना को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही धर्म से हैं. इस पर शोएब ने रिएक्शन दिया और कहा- तो अब बात फिर से धर्म पर आ गई है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फरहाना का गेम पसंद है, इसलिए मैं उनका सपोर्ट करता हूं. पिछले साल मैं करणवीर मेहरा के सपोर्ट में था, जबकि विवियन भी शो में थे, तब किसी ने धर्म की बात क्यों नहीं की?

तान्या और फरहाना का किया सपोर्ट

शोएब इब्राहिम ने अपने वीडियो में फरहाना और तान्या मित्तल की तारीफ की और कहा कि दोनों इस शो को आगे बढ़ा रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों का ड्रामा ना होता तो शो में बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा. उनके साथ इस वीडियो में दीपिका भी मौजूद थीं, उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा जब सलमान खान सर ने फरहाना को समझाया और उसने अपनी गलती को बहुत सम्मान से स्वीकार किया, वो पल बहुत अच्छा लगा. एक अन्य यूजर ने शोएब से ये सवाल भी पूछा कि आप फरहाना को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनके डिजाइनर के कपड़े पहनती हैं? इस पर शोएब ने कहा कि हमें फरहाना का गेम तब से पसंद था, जब उसने हमारे ब्रांड के कपड़े पहनना शुरू भी नहीं किया था. हां, वो कभी-कभी ज्यादा बोल जाती हैं, लेकिन उस घर में ऐसा कौन नहीं करता.

