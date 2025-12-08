विज्ञापन

गौरव खन्ना को इस कंटेस्टेंट ने बताया अनडिजर्विंग विनर, बोलीं- उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो विनर बनें

बिग बॉस 19 का धमाकेदार फिनाले हो गया है. टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का इनामी राशि जीत ली है. वे फाइनल में फरहाना भट्ट को हराकर विजेता बने.

Read Time: 2 mins
Share
गौरव खन्ना को इस कंटेस्टेंट ने बताया अनडिजर्विंग विनर, बोलीं- उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो विनर बनें
गौरव खन्ना को इस कंटेस्टेंट ने बताया अनडिजर्विंग विनर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का धमाकेदार फिनाले हो गया है. टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का इनामी राशि जीत ली है. वे फाइनल में फरहाना भट्ट को हराकर विजेता बने. सोशल मीडिया पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि फरहाना ज्यादा डिजर्व करती थीं, तो कुछ गौरव की जीत पर खुशी मना रहे हैं. फिनाले के बाद फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना को “अनडिजर्विंग विनर” कहा है. 

ये भी पढ़ें: पलाश मुच्छल ने डिलीट किया स्मृति मंधाना के साथ की ये खास पोस्ट, कभी हुई थी जमकर वायरल

गौरव खन्ना को लेकर क्या बोली फरहाना भट्ट

उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, “मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं. ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस सीजन की असली स्टार मैं ही हूं, ये मुझे पूरा यकीन है. लोग कह रहे हैं कि ये सीजन फरहाना भट्ट का सीजन था. मुझे इतना प्यार मिला, मुझे ट्रॉफी से ज्यादा इसी प्यार की जरूरत थी.” जब उनसे पूछा गया कि क्या गौरव डिजर्विंग विनर हैं, तो फरहाना ने कहा, “मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लगता. बिग बॉस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया. एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे वो विनर लगें. लेकिन वो टीवी एक्टर हैं और ये शो टीवी पर आता है, तो शायद उनकी टीवी ऑडियंस ने उन्हें वोट दिया होगा. उनकी ऑडियंस और उनके चॉइस को सम्मान.”

गौरव खन्ना का बिग बॉस का सफर

घर के अंदर फरहाना शुरू से ही झगड़े, ड्रामा और तहलका मचाती रहीं. वे हर हफ्ते सुर्खियों में बनी रहीं, हालांकि गाली-गलौज की वजह से काफी आलोचना भी झेली. वहीं गौरव खन्ना ज्यादातर चुप रहे, शांत स्वभाव के लिए सलमान खान ने भी उनकी तारीफ की. गौरव ने अपना असली खेल आखिरी कुछ हफ्तों में दिखाया और आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम कर ली. जीतते ही उनके दोस्त अभिषेक बजाज, प्रणीत मोरे, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी स्टेज पर दौड़े और गौरव को गले लगाकर बधाई दी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19 Winner, Bigg Boss 19 Grand Finale, Bigg Boss 19 Finale, Gaurav Khanna, Farhana Bhatt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com