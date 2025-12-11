विज्ञापन

फरहाना भट्ट ने बताया वो पल जब चाहती थी बिग बॉस 19 छोड़ना, बोलीं- 'उस दिन मैं सदमे में थी' 

बिग बॉस 19 की रनरअप रहीं फरहाना भट्ट ने बताया कि सलमान खान की डांट के बाद वह इतनी सदमें में आ गई थीं कि वह शो छोड़ना चाहती थीं. 

Read Time: 2 mins
Share
फरहाना भट्ट ने बताया वो पल जब चाहती थी बिग बॉस 19 छोड़ना, बोलीं- 'उस दिन मैं सदमे में थी' 
सलमान खान की डांट के बाद बिग बॉस 19 छोड़ना चाहती थीं फरहाना भट्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले हो गया है. जहां गौरव खन्ना ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम की तो वहीं फरहाना भट्ट रनरअप रहीं. उनकी यह जर्नी उतार चढ़ाव भरी रही. इसी बीच एक्ट्रेस ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया कि जब वीकेंड का वार पर उन्हें उनके शब्दों और गुस्से वाले एटीट्यूड के लिए सलमान खान ने डांटा तो वह टूट गई थीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फरहाना भट्ट की गालियों की डिक्शनरी सलमान खान ले आए थे और उन्होंने सभी घरवालों के सामने उन शब्दों को दोहराया था. 

वीकेंड का वार पर सलमान खान से पड़ी थी डांट

फरहाना ने कहा, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये डिक्शनरी बनीं क्यों? लेकिन उस वक्त वीकेंड थी मेरी गलती. मैं बहुत गुस्से में थीं और किसी को कुछ भी सुना रही थी. दुर्भाग्यवश उन्होंने (सलमान खान) मुझे डिक्शनरी को पढ़ने के लिए कहा और मैंने वो पढ़ी भी. मैं पढ़ रही हूं और मुझे हंसी आ रही है. 

डिक्शनरी खुलने पर फरहाना का ऐसा था रिएक्शन

फरहाना ने कुबूल किया कि उन्हें उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे. उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि ज्यादा हो रहा है. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं भूल जाती हूं कि नेशनल टीवी पर हूं. लेकिन एक वक्त आया घर में जब कोई एक शब्द घर के 10 लोग बोल रहे है कभी पिक नहीं किया जाता. लेकिन जब फरहाना ने बोला तो एक आग लग जाती थी वीकेंड पर. दूसरी डिक्शनरी निकल गई.

फरहाना ने कहा-  मैं शो छोड़ना चाहती थी

फरहाना ने खुलासा किया कि इस घटना ने उन्हें एहसास कराया कि उन्हें शो छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा, वह 11वां हफ्ता था और मैं बहुत खुश थी और सबसे कह रही थी कि आज मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा. और दूसरी डिक्शनरी उसी वीकेंड पर निकली. मैं उस दिन सदमें में आ गई थी. मुझे लगा कि एक प्वॉइंट पे आपको लगता है कि बस नहीं करना है मुझे. मैं शो छोड़ना चाहती थी. वह पल था. बहुत ज्यादा हो गया था मेरे लिए.   

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Farrhana Bhatt, Farhana Bhatt, Farrhana Bhatt On Quit Bigg Boss, Bigg Boss 19, Farrhana Bhatt Show
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com