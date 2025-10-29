विज्ञापन

भाभी जी घर पर हैं...पर हो रही पुरानी अंगूरी भाभी की वापसी, शिल्पा शिंदे की होगी री एंट्री

फिक्शन की दुनिया में शिल्पा आखिरी बार फरवरी 2023 में ‘मैडम सर’ में कैमियो रोल में नजर आई थीं, जहां उनका ट्रैक अचानक खत्म हो गया. अब उनसे जुड़ी नई खबर ने फैन्स को एक्साइटेड कर दिया है.

वापस आएंगी पुरानी अंगूरी भाभी
नई दिल्ली:

बिनाफर और संजय कोहली के शो ‘भाभी जी घर पर हैं' से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस शिंदे जल्द ही वापसी कर सकती हैं. 2016 में शो शुरू होने के महज एक साल बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया था, जिसके बाद शुभांगी अत्रे ने यह किरदार निभाना शुरू किया. अब चौंकाने वाली खबर है कि शिल्पा फिर से अंगूरी भाभी बन सकती हैं. शो से जुड़े एक सोर्स ने बताया, “हां, शिल्पा की वापसी को लेकर बातचीत चल रही है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही डील फाइनल हो जाए. दस साल सक्सेसफुली चलने के बाद शो में कुछ रिवाइव करने की जरूरत महसूस हो रही है. चैनल नए किरदार और एलिमेंट जोड़कर इसे तरोताजा करना चाहता है.”

सोर्स ने आगे कहा, “नया सेट तैयार हो रहा है और दर्शकों को कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. ‘भाभी जी घर पर हैं 2.0' की शूटिंग दिसंबर मिड तक शुरू होने की प्लानिंग है.” बिनाफर और शिल्पा से अभी तक इस बारे में कोई कमेंट नहीं मिल पाया है.

फिक्शन की दुनिया में शिल्पा आखिरी बार फरवरी 2023 में ‘मैडम सर' में कैमियो रोल में नजर आई थीं, जहां उनका ट्रैक अचानक खत्म हो गया. एक साल से ज्यादा के ब्रेक के बाद वे ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' के 14वें सीजन से टीवी पर लौटीं.

काम के बीच में ब्रेक पर एक बार शिल्पा ने कहा था, “लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं काम क्यों नहीं कर रही. मैं काम नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ऑफर चाहिए जो सचमुच एक्साइट करें. आम धारणा है कि स्क्रीन से दूर होते ही करियर खत्म. लेकिन भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. एक कलाकार के तौर पर मुझे खुशी है कि मेरी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. मैं संतुष्ट हूं और घबराती नहीं. मैं सेलेक्टेड काम करना चाहती हूं. इसके लिए धैर्य जरूरी है. कुछ लोग हर आने वाला प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं खुद को क्यों खत्म करूं सब कुछ सेलेक्ट करके.”

