शिल्पा शिंदे ने बताया 9 साल पहले क्यों मजबूर होकर छोड़ना पड़ा 'भाभी जी घर पर हैं'

पॉपुलर टीवी कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी के नाम में मशहूर शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में शो को छोड़ दिया था. अब करीब 9 साल बाद वे अंगूरी भाभी के किरदार में वापस लौट आई हैं, जिससे फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में शिल्पा ने पुरानी घटना पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि शो के दौरान चैनल के कुछ लोगों ने उनके किरदार का गलत फायदा उठाने की कोशिश की. उस समय शो की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, लेकिन दूसरे शो फ्लॉप हो रहे थे. इसलिए कुछ लोग शो पर पूरा कंट्रोल चाहते थे और शिल्पा के जरिए चैनल की इमेज चमकाने की कोशिश कर रहे थे.

शिल्पा ने कहा, “मुझे टीवी अवॉर्ड सेरेमनी में अंगूरी भाभी के आउटफिट में भेजा गया, बस इसलिए कि वे मुझे कंट्रोल कर सकें. चाहे चैनल की तरफ से हो या किसी और की, उनका मकसद बस कंट्रोल था.”

एक साल तक शो को पूरी मेहनत देने के बावजूद उन्हें पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया. कई गलतफहमियां पैदा हुईं और अफवाहें फैलाई गईं कि उन्होंने किसी दूसरे शो के लिए यह शो छोड़ा. शिल्पा ने इसे एक सबक की तरह लिया और कहा कि इससे उन्हें लोगों का असली चेहरा दिखाई दिया. हालांकि उन्होंने अपने कोस्टार्स पर कोई शिकायत नहीं की.

शिल्पा के जाने के बाद शुभांगी अत्रे ने अंगूरी भाभी का किरदार निभाया और 10 साल तक शो को संभाला. अब शिल्पा की वापसी के साथ शो नए सीजन भाभी जी घर पर हैं 2.0 के रूप में आ रहा है, जिसमें एक रोमांचक भूतिया ट्विस्ट भी होगा. फैंस इस कमबैक को लेकर जमकर खुशी जाहिर कर रहे हैं. शो एंड टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है.