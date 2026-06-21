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शिल्पा शिंदे ने खेती बाड़ी करना किया शुरू, छोड़ा मुंबई, कहा- जहां इज्जत नहीं, वहां काम करने का कोई मतलब नही

भाबीजी घर पर है एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने बॉलीवुड के खोले राज खोले और NDTV से  कहा- मुझसे गंदे सीन करने के लिए कहा गया. 

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शिल्पा शिंदे ने खेती बाड़ी करना किया शुरू, छोड़ा मुंबई, कहा- जहां इज्जत नहीं, वहां काम करने का कोई मतलब नही
शिल्पा शिंदे ने बताया मुंबई छोड़ कर रहीं खेती बाड़ी
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने टीवी प्रोड्यूसर्स को वाइट कॉलर वाला माफिया बताया था, जिस पर लोगों का खूब रिएक्शन सामने आ रहा है. इसी बीच  एनडीटीवी से खास बातचीत में भाबीजी घर पर है 2.0 में अंगूरी भाबी बनकर लौटीं शिल्पा शिंदे ने बॉलीवुड से जुड़े बड़े राज का खुलासा किया है और बताया कि उनसे गंदे सीन करने के लिए कहा गया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह मुंबई को छोड़ चुकी हैं और खेती बाड़ी कर रही हैं. 

शिल्पा शिंदे ने बॉलीवुड के खोले राज

शिल्पा शिंदे ने आगे कहा कि इस वक्त बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है. बस एक्ट्रेस से गंदे सीन करने को लेकर कहा जाता है. यह मेरे साथ भी हो चुका है, मुझे भी एक्सपोज और गंदे सीन करने को कहा गया. अगर आपका फिल्म में कोई बोल्ड सीन भी नहीं है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया जाता है कि आपको छोटे कपड़े और बोल्ड सीन करना पड़ेगा. मैनें मुंबई छोड़ दिया है, मैं कजरत में रह रही हूं, वहां मैंने जमीन खरीद ली है, वहीं खेती बाड़ी करती हूं. जहां इज्जत नहीं, वहां काम करने का कोई मतलब नहीं.

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शिल्पा शिंदे ने टीवी प्रोड्यूसर्स को बताया था माफिया

हाल ही में एक्टर शहजादा धामी ने कथित अनपेड फीस को लेकर लंबे समय से चल रहे स्ट्रगल के बारे में बात की, जो कि उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखा है. वहीं शिल्पा शिंदे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसी को रिशेयर किया और एक दमदार वीडियो के जरिए उन्होंने प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट के साथ उनके अनुचित व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा, टीवी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स माफिया की तरह काम करते हैं. वह वाइट कॉलर वाले माफिया की तरह हैं. जो प्रोड्यूसर कलाकारों का साथ देने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आगे उनके साथ कुछ हुआ, तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा. 

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लेखक के बारे में
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सुमित शुक्ला
असिस्टेंट प्रोड्यूसर
सुमित शुक्ला साल 2021 से फिल्म पत्रकारता से जुड़े हैं. हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर और सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर करियर शुरू किया. 20... और पढ़ें
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