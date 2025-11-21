विज्ञापन

बिग बॉस 19 में आए शाहबाज बदेशा के पापा, बेटे को देखते ही बोले- फादर वाली इज्जत तो कभी इसने दी नहीं...

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में शहनाज गिल के भाई शाहबाज बदेशा के पापा की एंट्री होते हुए प्रोमो में नजर आ रही है.

बिग बॉस 19 में आए शहबाज बदेशा के पापा
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 फिनाले के करीब है. वहीं ये हफ्ता काफी इमोशनल रहा. जहां कंटेस्टेंट्स की फैमिली ने शिरकत की. इसी बीच मेकर्स ने शो का नया प्रोमो शेयर किया, जिसमें शाहबाज बदेशा के पापा की एंट्री बिग बॉस हाउस में होते हुए नजर आ रही है. वहीं उनके आने से घर का माहौल काफी खुशनुमा होते हुए दिख रहा है. इतना ही नहीं बातों बातों में शहबाज के पापा उन्हीं की पोल खोलते हुए दिख रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाए हैं.

शहबाज बदेशा के पापा की बिग बॉस हाउस में हुई एंट्री

प्रोमो में शहबाज के पापा बिग बॉस के घर में एंट्री करते ही बेटे के पास जाकर कहते हैं, शहबाज बर्तन साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, क्या बात है. इसके बाद अमाल मलिक कहते हैं, ये पापा लग रहा है और आप बेटे लग रहे हैं. वहीं कुनिका सदानंद भी कहते हैं, आप तो इनके छोटे भाई लग रहे हैं.

शहबाज को बताया दोस्त

आगे शहबाज के पापा घरवालों से बात करते हुए कहते हैं, हम शुरू से ऐसे ही रहे हैं दोस्त की तरह. फादर वाली तो इज्जत कभी इसने दी नहीं. इसे सुनने के बाद सभी हंस पड़ते हैं. वहीं शहबाज कहता है, ओए इंडिया देख रहा है. दूसरी तरफ तान्या मित्तल उन्हें अंकल कहती हैं तो वह कहते हैं, ओए इतना भी बुड्ढा नहीं हूं मैं. अब बात नहीं होगी.

इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस की भी हंसी नहीं रुकी है और वह एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शहबाज बदेशा ने बिग बॉस 13 के फैमिली वीक में एंट्री की थी, जिसमें वह बहन शहनाज गिल को सपोर्ट करने पहुंचे थे. वहीं इस सीजन में वह बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं.

