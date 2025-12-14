विज्ञापन

बिग बॉस 19 से निकलने के बाद तान्या मित्तल ने एक्टिंग में आजमाई हाथ, इस ब्रांड के लिए किया ऐड शूट

बिग बॉस 19, 7 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन शो को लेकर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है. फैंस अभी भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट घर से बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं.

तान्या मित्तल ने एक्टिंग में आजमाई हाथ
बिग बॉस 19, 7 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन शो को लेकर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है. फैंस अभी भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट घर से बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं. जहां उनमें से ज़्यादातर इंटरव्यू और पार्टी में बिज़ी हैं, वहीं तान्या मित्तल ने एकता कपूर के साथ अपने टीवी डेब्यू से पहले, अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट में काम को आगे बढ़ा दिया है. शनिवार को तान्या ने इंस्टाग्राम पर यस मैडम का एक ऐड शेयर किया, जो बिग बॉस 19 के बाद उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था. वीडियो में वह एक दोस्त से हर हफ़्ते ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए कोरिया जाने के बारे में शेखी बघारती हुई नज़र आ रही हैं और इसे अपने लिए "बेसिक" बता रही हैं. वह यह भी दावा करती हैं कि कोरिया में उनके कई बिज़नेस हैं, लेकिन यह बात तब मज़ेदार तरीके से सामने आती है, जब उसकी दोस्त एक ब्यूटी सर्विस ऐप के बारे में बताती है जो घर पर K-ब्यूटी ट्रीटमेंट देता है.

इस ऐड को फैंस से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिनमें से कई ने तान्या की स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस की तारीफ की है. एक कमेंट में लिखा था, “वाह, आपका पहला ऐड और यह माइंड-ब्लोइंग है. बहुत बढ़िया काम, तान्या!” एक और ने लिखा, “बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, तान्या.” एक फैन ने यह भी कमेंट किया, “कौन कहेगा कि यह आपका पहला ऐड शूट है? बहुत अच्छा, यार.” एक और फैन ने हिंदी में लिखा, “लड़की ने तो प्रोफेशनल एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया.”  

 तान्या बिग बॉस 19 के दौरान घर के बाहर अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल दिखाने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती थीं. हालांकि, इस वजह से कई कंटेस्टेंट उनके खिलाफ हो गए और उन्हें 'फेक' कहने लगे. वीकेंड का वार के दौरान कई मेहमानों ने उन्हें रोस्ट भी किया. .

