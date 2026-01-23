विज्ञापन

दुल्हन ने वरमाला के बाद गाया 'तारे हैं बाराती' गाना, शादी भूल झूमने लगे लोग, दूल्हे के रिएक्शन ने जीता दिल

शादी से आए इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा. इस दुल्हन ने स्टेज पर अपने दूल्हे राजा के लिए रोमांटिक गाना इतने खूबसूरत अंदाज में गाया है कि किसी का भी दिल इस दुल्हन पर आ जाएगा. और उससे ज्यादा अटेंशन दूल्हे का रिएक्शन ले जाएगा.

दुल्हन का सिंगिंग वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल
नई दिल्ली:

शादी को लोगों ने मनोरंजन से जोड़ दिया है. अब हर शादी में दूल्हे से दुल्हन तक और बाराती से घराती तक सब कुछ ना कुछ मजेदार कर रहे हैं. दुल्हन की एंट्री का तो पूछो ही मत. मंडप में दुल्हन की एंट्री का नजारा ऐसा लगता है कि मानो किसी राजकुमारी की एंट्री हो रही हो. दूसरी तरफ दूल्हा-दुल्हन का कपल डांस भी अब शादियों में कंपलसरी हो चुका है. इसके अलावा कभी दुल्हा तो कभी दुल्हन वेडिंग स्टेज पर एक-दूजे के लिए प्यार जाहिर कर रहे हैं. अब शादी से आए इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा. इस दुल्हन ने स्टेज पर अपने दूल्हे राजा के लिए रोमांटिक गाना इतने खूबसूरत अंदाज में गाया है कि किसी का भी दिल इस दुल्हन पर आ जाएगा.

दुल्हन का गाना सुन दिल हो जाएगा खुश

वीडियो में देखेंगे कि वेडिंग स्टेज पर खड़े दूल्हा-दुल्हन बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं. दूल्हन के हाथ में माइक है और वह अपने दूल्हे राजा के लिए फिल्म विरासत का गाना तारे हैं बाराती गा रही हैं. दूल्हन की गायकी का कोई भी दीवाना हो जाएगा. दुल्हन स्टेज पर गाने वक्त बेहद रोमांटिक अंदाज में दिख रही है और उसका दूल्हा बस इधर-उधर निहारे जा रहा है. सोशल मीडिया पर दुल्हन की सिंगिंग ने लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन दूल्हे को ट्रोल कर दिया. कमेंट बॉक्स में दुल्हन की सिंगिंग के लिए खूब तालियां बज रही हैं. शादी से आए इस वीडियो को तकरीबन 5 लाख लोगों ने लाइक कर दिया है और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है.
 

दुल्हन की सिंगिंग के कायल हुए लोग

दुल्हन की सिंगिंग पर एक यूजर ने लिखा है, 'आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, सदा प्यार बना रहे'. दूसरा लिखता है, क्या आवाज है आपकी, लेकिन दूल्हेराजा कहां मगन हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, दूल्हे राजा का मुंह क्यों फूला हुआ है'. दूल्हे का रिएक्शन देख एक और यूजर लिखता है, 'गाने लायक आदमी नहीं लग रहा'. एक और लिखता है, 'दूल्हा अभी रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आगे क्या करेगा'.

खैर, ज्यादातर कमेंट्स दुल्हन की सिंगिंग पर बज रही हैं. आपको बता दें, लाल जोड़ें में खड़ी दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं हैं. वह भोजपुरी की स्टार एक्ट्रेस और सिंगर स्नेह उपाध्याय हैं, जो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.5 मिलियन फैंस फॉलो करते हैं. वहीं भोजपुरी के बड़े-बड़े एक्टर्स और सिंगर्स संग काम कर चुकी हैं.


 

