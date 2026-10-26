बिग बॉस वीकएंड का वार एपिसोड के बाद काशवी ने मांगी माफी, बोलीं- लव गिल के कैरेक्टर पर सवाल उठाना इरादा नहीं था

पॉपुलर गेमिंग इन्फ्लुएंसर काशवी हीरानंदानी ने 'बिग बॉस 20' में लव गिल और स्काउट ओपी मामले में लव को लेकर किए गए अपने कमेंट्स पर माफी मांगी है. ये माफी उन्होंने ऑनलाइन हो रहे क्रिटिसिज्म के बाद की. दरअसल काशवी स्काउट की गर्लफ्रेंड होने के नाते शो में मेहमान बनकर आईं थीं. उन्होंने 'वीकेंड का वार' के दौरान लव और स्काउट के बीच की नजदीकी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि लव ने एक 'जाल बिछाया', 'मैनिपुलेट' किया और स्काउट का इस्तेमाल किया. अब काशवी का कहना है कि वह भावनाओं में बह गई थीं और उन्हें अपने शब्दों का चुनाव और बेहतर तरीके से करना चाहिए था.

जहां लव और स्काउट का कहना है कि उनके बीच भाई-बहन जैसा रिश्ता है, वहीं काशवी ने नेशनल टेलीविजन पर उनके रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए. उनकी इन बातों को कई दर्शकों ने पसंद नहीं किया और उन पर लव को निशाना बनाने और उसे गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया.

क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का जवाब देते हुए काशवी ने साफ किया कि उनका मकसद स्काउट की गलतियों पर बात करना था, न कि लव के बारे में कोई फैसला सुनाना. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरा इरादा स्काउटओपी से बात करना, उनकी गलतियों को सामने लाना और उन्हें उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना था. हालांकि ऐसा करते समय मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो वहां मौजूद दूसरे लोगों के लिए इन्सेंसिटिव थे."

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उन्होंने आगे कहा कि उस समय उनकी अपनी फीलिंग्स की वजह से उन्हें यह हक नहीं मिलता कि वह किसी और के कैरेक्टर या इरादों पर कोई फैसला सुनाएं. काशवी ने इस बात से भी इनकार किया कि वह लव के खिलाफ नफरत फैलाना चाहती थीं. उन्होंने माना कि ऑनलाइन चल रही बातों की वजह से उनकी सोच पर असर पड़ा. उन्होंने कहा, "मेरा कभी भी किसी महिला के खिलाफ नफरत फैलाने या किसी को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाने का इरादा नहीं था. मैं समझती हूं कि मेरे शब्दों का असर होता है, और जो भी गलतफहमी हुई, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं."

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सोशल मीडिया पर चल रही उन बातों का जिक्र करते हुए जिनमें दावा किया गया था कि लव सब कुछ जानबूझकर कर रही थीं और कोई स्ट्रैटेजी अपना रही थीं, काशवी ने माना कि इन बातों का उनकी फीलिंग्स पर असर पड़ा, लेकिन उन्हें और ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी. उन्होंने यह भी माना कि उन्हें लव को यह बताने का कोई हक नहीं है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए.

अपनी बात खत्म करते हुए, काशवी ने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उनके कमेंट्स से दुख पहुंचा है. उन्होंने कहा, "मुझे उन्हें कुछ भी बताने का कोई हक नहीं है. मैं यह बात समझती हूं और जिन लोगों को भी मेरी बातों से दुख पहुंचा है, मैं उनसे दिल से माफी मांगती हूं." इस बीच, ऐसी खबरें हैं कि लव और स्काउट की दोस्ती में दरार आ गई है. शो में काशवी के आरोपों के बाद, लव ने स्काउट से बातचीत करने से इनकार कर दिया है.

