गोरी मैम बन कर भाबीजी घर पर हैं में कमबैक करेंगी सौम्या टंडन? धुरंधर एक्ट्रेस का जवाब जान फैन्स का होगा बुरा हाल

टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो भाभीजी घर पर हैं हमेशा से अपने दिलचस्प किरदारों और मजेदार सिचुएशन्स की वजह से चर्चा में रहा है. शो की ‘गोरी मैम' यानी सौम्या टंडन लंबे समय तक दर्शकों का पसंदीदा चेहरा भी रहीं. धुरंधर में रहमान डकैत की पत्नी के तौर पर हिट होने के बाद उनके फैन्स उन्हें और ज्यादा देखना चाहते हैं. जिस वजह से ये डिमांड उठने लगी हैं कि वो भाभीजी घर पर हैं में वापसी करें. खासतौर से तब जब शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी के रूप में वापसी कर चुकी हैं. इसलिए फैन्स की हसरतें और ज्यादा बढ़ गई हैं. इस डिमांड पर सौम्या टंडन ने रिएक्शन दिया है.

ये भी पढ़ें: बैटल ऑफ गलवान में अपनी हीरोइन से 108 करोड़ ज्यादा रुपये ले रहे हैं सलमान खान, सिकंदर के बाद भाईजान ने घटाई है फीस

‘गोरी मैम' की वापसी पर सौम्या टंडन का रिएक्शन

सौम्या टंडन ने अपने करियर और निजी प्रायोरिटीज के कारण शो को कुछ साल पहले छोड़ा था, लेकिन दर्शक आज भी उन्हें ‘अनीता भाभी' के रूप में याद करते हैं. हालिया बातचीत में जब उनसे कमबैक को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल वापसी की कोई इरादा नहीं है. लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि लोग उन्हें अब भी उतना ही प्यार देते हैं. सौम्या ने बताया कि भाभीजी घर पर हैं उनके लिए एक खास प्रोजेक्ट रहा है और इस शो ने उन्हें बड़ी पहचान दी. उन्होंने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद कहा.

धुरंधर टू में कैसा होगा रोल

सौम्या टंडन ने ये भी बताया कि धुरंधर टू में उनका रोल कैसा होगा. उन्होंने कहा कि इस सुपरहिट फिल्म के सेकंड पार्ट में दर्शक उन्हें ज्यादा नहीं देख सकेंगे. क्योंकि उनके पति रहमान डकैत की पहले ही पार्ट में ही डेथ हो चुकी है. इस वजह से दूसरे पार्ट में उनके पास भी ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है. इसके बावजूद वो शो में वापसी करने का कोई मूड नहीं बना रही हैं. बल्कि धुरंधर वन की सक्सेस और फैन्स के प्यार को इंजॉय कर रही हैं.