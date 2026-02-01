विज्ञापन

भाबीजी घर पर हैं के विभूति जी हैं सबसे बड़े 'गॉसिपमशीन', अंगूरी भाभी ने दिया है खास निकनेम

'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने विभूति जी यानी आसिफ शेख को 'चंट सहेली' कहा. 

भाबीजी घर पर हैं में फेमस हैं विभूति जी और अंगूरी भाभी
नई दिल्ली:

लोकप्रिय टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' से घर-घर में अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने अपने सह-कलाकारों के साथ बिताए मजेदार पलों को याद किया. अभिनेत्री ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली, व्हाई नॉट?' में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी. इस शो में होस्ट ने अभिनेत्री से पूछा, "कौन है वो को-स्टार जो सामने तो प्यारा लगता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा गॉसिप मशीन है?" अभिनेत्री ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 'भाभीजी घर पर हैं' के सेट पर आशिफ (जो विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाते हैं) उनके करीबी दोस्त थे.

आसिफ शेख को दिया अंगूरी भाभी ने निकनेम

उन्होंने कहा, "आसिफ और मैं सबसे ज्यादा बातें करते थे. मैं उन्हें 'चंट सहेली' कहकर बुलाती थी. हम दोनों मिलकर खूब गॉसिप किया करते थे. हम दोनों साथ में मिलकर छोटी-बड़ी बातें शेयर किया करते थे."  इसी के साथ ही अभिनेत्री ने सस्पेंस बनाते हुए कहा कि वह एक पीआर पर्सन को जानती हैं, जो उन्हें इंडस्ट्री की हर खबर और गॉसिप देते रहते हैं. 

शुभांगी अत्रे ने छोड़ा भाबीजी घर पर हैं

बता दें कि शुभांगी अत्रे ने हाल ही में टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ दिया है और उनकी जगह फिर से शिल्पा शिंदे ने वापसी की है. अभिनेत्री ने अपने करियर में टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' से पहले 'कसौटी जिंदगी की', 'कस्तूरी', 'दो हंसों का जोड़ा', और, 'चिड़िया घर' जैसे सीरियल में काम किया है. हालांकि, अभिनेत्री जल्द ही फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' में नजर आएंगी. इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. 

यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में शुभांगी आत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रोहिताश्व गौड़, आसिफ शेख, योगेश त्रिपाठी, रविकिशन, और मुकेश तिवारी जैसे कलाकार हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को जमकर हंसाने वाले हैं. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

Bhabiji Ghar Par Hain, Angoori Bhabhi, Vibhuti Ji, Aasif Sheikh, Shubhangi Atre
