भाबीजी घर पर हैं!, खिचड़ी से लेकर मिर्जापुर तक, शोज जो बड़े पर्दे पर हुए पॉपुलर

भारतीय टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमेशा से कई ऐसी कहानियों के साथ आते हैं, जो लंबे समय तक फैंस को पसंद आते हैं. इनमें से जब किसी किरदार का नाम पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाता है और कोई डायलॉग रोजाना की बातचीत का हिस्सा बन जाती है. हाल के दिनों में कई भारतीय टेलीविजन शो ने अपने ब्रांड पहचान और फैन बेस पर भरोसा करते हुए, बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है. हालांकि कई अडैप्टेशन अपने सोर्स मटीरियल को लोकप्रिय बनाने वाली भावना को पकड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन दूसरों को टेलीविजन के ह्यूमर और लंबी कहानियों को फीचर फिल्म के पैमाने पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

फैमिली कॉमेडी-आधारित सिटकॉम से लेकर जबरदस्त OTT क्राइम ड्रामा तक, यह लिस्ट इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे टेलीविजन, स्ट्रीमिंग और सिनेमा फॉर्मेट के बीच मिक्स एंड मैच करता रहता है.

खिचड़ी: द मूवी

एक टीवी शो के फिल्म में बदलने की शुरुआती सफल कहानियों में से एक खिचड़ी: द मूवी ने अजीबोगरीब पारेख परिवार को बड़े पर्दे पर पेश किया. सुप्रिया पाठक, अनंग देसाई, राजीव मेहता और निमिषा वखारिया अभिनीत यह फिल्म काफी पसंद की गई. इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और बाद में कल्ट स्टेटस हासिल किया, जिससे यह साबित हुआ कि टेलीविजन कॉमेडी सिनेमा में प्रभावी ढंग से बदल सकती है.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिटकॉम होने के बावजूद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी भी भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा शो में से एक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो पर आधारित 3D एनिमेटेड फिल्में भी हैं? निर्माता असित कुमार मोदी ने नीला मीडियाटेक के जरिए 3D एनिमेटेड फिल्मों की घोषणा की है, और ये हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में YouTube पर उपलब्ध होंगी.

भाभीजी घर पर हैं!

लोकप्रिय सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं! मूवी वर्जन के जरिए बड़े पर्दे पर आया, जिसमें आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और रोहिताश्व गौड़ ने अभिनय किया. यह फिल्म मुख्य रूप से शो के लोकप्रिय किरदारों और डायलॉग्स पर केंद्रित थी.

मिर्ज़ापुर: द मूवी

OTT पीरियड ड्रामा, मिर्जापुर, प्राइम वीडियो सीरीज की बड़ी सफलता के बाद एक फिल्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु हैं.

