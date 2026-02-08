आसिफ शेख और सलमान खान के बीच क्या है रिश्ता? भाबीजी घर पर हैं! एक्टर भाईजान के पापा सलीम खान के भी हैं बेहद करीब

आसिफ शेख चार दशकों से ज्यादा समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. वह अभी एक जाने-माने सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं में काम कर रहे हैं. इसकी सफलता के कारण प्रोड्यूसर्स ने भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन नाम की एक फिल्म भी बनाई. यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले हैं. आसिफ की बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ गहरी दोस्ती है. उन्होंने पिछले 35 सालों में कई बार साथ काम किया है.

आसिफ शेख और सलमान खान की दोस्ती

आसिफ शेख और सलमान खान 1988 में बॉलीवुड सुपरस्टार के इंडस्ट्री में आने के बाद से ही करीबी दोस्त हैं. एक पुराने इंटरव्यू में भाभीजी घर पर हैं एक्टर ने बताया कि उनकी दोस्ती सलमान की पहली फिल्म, बीवी हो तो ऐसी और फिल्म यारा दिलदारा (1991) की रिलीज के साथ शुरू हुई थी. आसिफ ने 1988 में रामा ओ रामा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

मैंने प्यार किया (1989) की सफलता के बाद, सलमान खान जल्दी ही मशहूर हो गए, जबकि आसिफ को एक लीड एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा. टीवी स्टार ने एक बार माना था कि सलमान खान ने उनके करियर के एक मुश्किल दौर में कुछ अहम रोल दिलाने में उनकी मदद की थी.

आसिफ ने माना कि वह और सलमान अक्सर एक-दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन जब भी वे मिलते हैं, तो वे हमेशा एक-दूसरे की बात समझते हैं. उनके सलमान के पिता सलीम खान से भी अच्छे रिश्ते हैं.

आसिफ शेख और सलमान खान ने साथ किया है काम

आसिफ शेख और सलमान खान ने 7 फिल्मों में साथ काम किया है. हाल ही में फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित किसी का भाई किसी की जान में दोनों ने साथ काम किया. इसके अलावा, उन्होंने करण अर्जुन, औजार, प्यार किया तो डरना क्या, बंधन, दिल ने जिसे अपना कहा, शादी करके फंस गया यार, और भारत जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया है.

आसिफ शेख का करियर

आसिफ शेख ने 1984 में टेलीविजन सीरीज हम लोग से करियर की शुरुआत की. वह युग, तन्हा, यस बॉस, मुस्कान, गुल सनोबर, मेहंदी तेरे नाम की, हंसी तो फंसी, मिली, सीआईडी, दिल मिल गए, ये अंधा कानून है, रिंग रॉन्ग रिंग और कई अन्य शो में नजर आ चुके हैं.

आसिफ ने 90 और 2000 के दशक के दौरान कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है. वह भाबीजी घर पर हैं में रोहिताश्व गौर, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रवि किशन, मुकेश तिवारी और अन्य के साथ नजर आए. फिल्म का निर्देशन शशांक बाली ने किया है.