Border 2 Box Office Collection Day 20: दुनियाभर में बॉर्डर 2 की गूंज,सनी देओल की फिल्म ने 20 दिन में बटोर डाले इतने करोड़

Border 2 Box Office Collection Day 20: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 20 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. यह युद्ध ड्रामा फिल्म अब दुनिया भर में 460 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, हालांकि वीकडे पर कमाई में काफी गिरावट आई है. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं. इसमें दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी, जिसे रिपब्लिक डे का लंबा वीकेंड मिला था.

ये भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection Day 19: 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी बॉर्डर 2, 19वें दिन कमाए इतने करोड़

बॉर्डर 2 का कलेक्शन

पहले हफ्ते में छुट्टियों के कारण जबरदस्त कमाई हुई. ओपनिंग डे पर करीब 30 करोड़, उसके बाद वीकेंड पर 54.5 और 59 करोड़ तक पहुंची. कुल मिलाकर पहले हफ्ते में 244.97 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई. भारत में नेट कलेक्शन अब लगभग 314 करोड़ रुपये हो चुका है. कुछ रिपोर्ट्स में यह 341 करोड़ नेट तक बताया जा रहा है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस 460 करोड़ के पार पहुंच गया है, कुछ अनुमानों में 464 करोड़ तक. ओवरसीज में भी अच्छी कमाई हुई है.

बॉर्डर 2 की 20वें दिन की कमाई

तीसरे हफ्ते में कमाई काफी धीमी पड़ गई. वीकडे पर रोजाना 2-3 करोड़ या उससे कम आ रही है. दिन 19 पर करीब 2.5-3 करोड़ और दिन 20 पर 1.32 करोड़ से भी कम. पैट्रियोटिक थीम और मूल 'बॉर्डर' (1997) की लोकप्रियता से फायदा मिला. परिवार और दर्शकों ने अच्छा साथ दिया. सनी देओल के लिए यह हाल के समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. वरुण धवन की भी यह अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है. फिल्म का बजट करीब 275 करोड़ बताया जा रहा है, इसलिए यह अच्छा बिजनेस कर रही है.